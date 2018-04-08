Прощание с Волчковой пройдет во вторник в "Школе современной пьесы"

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Прощание с актрисой театра "Школа современной пьесы" Анжеликой Волчковой состоится во вторник, сообщили РИА Новости в театре.

В пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова — ведущая актриса театра "Школа современной пьесы", заслуженная артистка России.

По решению родственников актриса будет похоронена у себя на родине в Пензе.

"Одиннадцатого апреля на нашей сцене будет показан спектакль "Шинель/пальто" по Гоголю. Мы посвящаем этот спектакль памяти Альберта Филозова, скончавшегося 11 апреля 2016 года, и Анжелики Волчковой, которая сыграла главную женскую роль в этом спектакле на премьере. Это была ее последняя роль", — сказала пресс-атташе театра Раиса Матряшина.