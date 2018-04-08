В Петербурге умер художник Владимир Яшке из объединения "Митьки"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Художник Владимир Яшке, входивший в творческое объединение "Митьки", скончался в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте художника.

© Фото : предоставлено музеем "Царскосельская коллекция" Картина петербургского художника Владимира Яшке © Фото : предоставлено музеем "Царскосельская коллекция" Картина петербургского художника Владимира Яшке

"Владимир Яшке умер в хосписе городской больницы №14 Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

Владимир Яшке родился 2 марта 1948 года во Владивостоке в семье офицера. В 1962-1965 годах учился в Севастопольской детской художественной школе, в 1966-1972 годах — на заочном отделении Московского полиграфического института (факультет художественного оформления печатной продукции). В 1976 году переехал в Ленинград. С 1985 года являлся членом группы "Митьки".

Группа художников "Митьки" сложилась в 1980-е годы, в нее входили около двух десятков человек. Группа названа в честь одного из них, идеолога объединения Дмитрия Шагина. Группа быстро переросла в массовое движение, объединив художников, музыкантов, поэтов, писателей и многочисленных "сочувствующих". "Митьки" стали одной из главных составляющих ленинградского (в то время) неофициального искусства второй половины ХХ века.