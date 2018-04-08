МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В Москве умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова. Актрисе было 47 лет. Об этом сообщается на сайте театра "Школа современной пьесы".

"В Пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова – ведущая актриса театра "Школа современной пьесы", заслуженная артистка России. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света", — сообщается на сайте театра.

Волчкову похоронят у нее на родине в Пензе. 10 апреля в "Школе современной пьесы" пройдет церемония прощания с актрисой.

Последней постановкой, в которой участвовала Волчкова стал спектакль "Шинель/Пальто", поэтому его показ, который пройдет 11 апреля в театре, будет посвящен ее памяти.