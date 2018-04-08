Московский пасхальный фестиваль открывается выступлением Мариинки

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. XVII Московский Пасхальный фестиваль открывается в российской столице выступлениями Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Московской филармонии в воскресенье, сообщают организаторы фестиваля.
Днём в воскресенье оркестр и солисты Мариинки исполнят концертную версию оперы Петра Чайковского "Иоланта". Выступление сможет увидеть каждый желающий, так как оно будет транслироваться в режиме реального времени в рамках проекта "Всероссийский виртуальный концертный зал".
"Торжественное открытие фестиваля по традиции состоится в Большом зале Московской государственной консерватории. В программе вечера — дуэты и арии из "Трубадура" Джузеппе Верди, "Адрианы Лекуврер" Франческо Чилеа и "Пиковой дамы" Чайковского в исполнении сопрано Татьяны Сержан и баритона Алексея Маркова", — сообщают организаторы.
Как отметил на презентации фестиваля министр культуры Владимир Мединский, 17-й сезон фестиваля в этом году станет одним из самых продолжительных. За 32 дня, с 8 апреля по 9 мая, симфоническая, хоровая, камерная и звонильная программы охватят 169 российских городов.
"Фестиваль дает возможность гражданам нашей страны в глубинке посмотреть те концерты Мариинского театра, на которые тяжело достать билеты в Петербурге, и в Москве, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и Токио, и по всему миру", — сказал Мединский.
По его словам, музыканты отправятся на гастроли на специальном поезде Московского Пасхального фестиваля. Они преодолеют более 20 тысяч километров пути и выступят почти в 30 городах.
На смотре будет уделено большое внимание юбилеям знаменитых деятелей культуры: композиторов Александра Даргомыжского, Александра Бородина, Арама Хачатуряна, Тихона Хренникова, Антонио Вивальди, Шарля Гуно, Макса Бруха, Жоржа Бизе, Джакомо Пуччини, Джорджа Гершвина, 200-летию со дня рождения хореографа Мариуса Петипа, а также 100-летию со дня смерти Клода Дебюсси, добавляют организаторы.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
На фото: прихожане во время пасхальной службы в храме Сошествия Святого Духа в Казани.
На фото: президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Справа - мэр Москвы Сергей Собянин.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
На фото: крестный ход во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).
На фото: президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
На фото: прихожане во время раздачи Благодатного огня в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.
На фото: праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.