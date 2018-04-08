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Культура

Московский пасхальный фестиваль открывается выступлением Мариинки

Сюжет:
Празднование Пасхи в 2018 году (45)
10:4008.04.2018
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкХудожественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Архивное фотоХудожественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. XVII Московский Пасхальный фестиваль открывается в российской столице выступлениями Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Московской филармонии в воскресенье, сообщают организаторы фестиваля.

Свежеиспеченный кулич. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Днём в воскресенье оркестр и солисты Мариинки исполнят концертную версию оперы Петра Чайковского "Иоланта". Выступление сможет увидеть каждый желающий, так как оно будет транслироваться в режиме реального времени в рамках проекта "Всероссийский виртуальный концертный зал".

"Торжественное открытие фестиваля по традиции состоится в Большом зале Московской государственной консерватории. В программе вечера — дуэты и арии из "Трубадура" Джузеппе Верди, "Адрианы Лекуврер" Франческо Чилеа и "Пиковой дамы" Чайковского в исполнении сопрано Татьяны Сержан и баритона Алексея Маркова", — сообщают организаторы.

В Москве прочтут лекцию о значении Пасхи и Пасхальной недели
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Как отметил на презентации фестиваля министр культуры Владимир Мединский, 17-й сезон фестиваля в этом году станет одним из самых продолжительных. За 32 дня, с 8 апреля по 9 мая, симфоническая, хоровая, камерная и звонильная программы охватят 169 российских городов.

"Фестиваль дает возможность гражданам нашей страны в глубинке посмотреть те концерты Мариинского театра, на которые тяжело достать билеты в Петербурге, и в Москве, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и Токио, и по всему миру", — сказал Мединский.

По его словам, музыканты отправятся на гастроли на специальном поезде Московского Пасхального фестиваля. Они преодолеют более 20 тысяч километров пути и выступят почти в 30 городах.

Участники расписывают пасхальные яйца на арт-фестивале МедиаПасха в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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На смотре будет уделено большое внимание юбилеям знаменитых деятелей культуры: композиторов Александра Даргомыжского, Александра Бородина, Арама Хачатуряна, Тихона Хренникова, Антонио Вивальди, Шарля Гуно, Макса Бруха, Жоржа Бизе, Джакомо Пуччини, Джорджа Гершвина, 200-летию со дня рождения хореографа Мариуса Петипа, а также 100-летию со дня смерти Клода Дебюсси, добавляют организаторы.

Празднование Пасхи в России
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПраздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, — главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа СпасителяПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, — главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в храме Сошествия Святого Духа в Казани.Прихожане во время пасхальной службы в храме Сошествия Святого Духа в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в храме Сошествия Святого Духа в Казани.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ христианской церкви слово "пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом — от земли к небу.
На фото: президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Справа - мэр Москвы Сергей Собянин.Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В христианской церкви слово "пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом — от земли к небу.
На фото: президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Справа - мэр Москвы Сергей Собянин.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоскреснув из мертвых, Иисус Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые также, по христианскому вероучению, восстанут из мертвых во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа СпасителяПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Воскреснув из мертвых, Иисус Христос освятил, благословил и утвердил общее воскресение всех людей, которые также, по христианскому вероучению, восстанут из мертвых во всеобщий день воскресения, как из семени вырастает колос.
На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкС апостольского времени церковь совершает пасхальное богослужение ночью. Незадолго до полуночи в Великую Субботу служится Полунощница, на которой священник с диаконом подходят к Плащанице (полотну с изображением положения во гроб тела Иисуса Христа) и относят в алтарь.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.Празднование Пасхи в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С апостольского времени церковь совершает пасхальное богослужение ночью. Незадолго до полуночи в Великую Субботу служится Полунощница, на которой священник с диаконом подходят к Плащанице (полотну с изображением положения во гроб тела Иисуса Христа) и относят в алтарь.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПеред наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвещает о приближении Воскресения Христова. Ровно в полночь открываются Царские Врата, облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря и вместе с народом, подобно женщинам-мироносицам, пришедшим ко гробу Иисуса Христа, обходят вокруг храма крестным ходом.
На фото: крестный ход во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).Крестный ход во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвещает о приближении Воскресения Христова. Ровно в полночь открываются Царские Врата, облаченные в парадные одежды священники выходят из алтаря и вместе с народом, подобно женщинам-мироносицам, пришедшим ко гробу Иисуса Христа, обходят вокруг храма крестным ходом.
На фото: крестный ход во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПо многолетней традиции, российский президент принял участие в пасхальной службе в храме Христа Спасителя. Также в богослужении участвовали премьер Медведев с супругой и столичный мэр.
На фото: президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
По многолетней традиции, российский президент принял участие в пасхальной службе в храме Христа Спасителя. Также в богослужении участвовали премьер Медведев с супругой и столичный мэр.
На фото: президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкТоржественные богослужения в честь Светлого Христова Воскресения прошли в храмах по всей стране.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.Празднование Пасхи в Кронштадте
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Торжественные богослужения в честь Светлого Христова Воскресения прошли в храмах по всей стране.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПраздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРоссийский президент поздравил православных с праздником Пасхи, отметив, что он имеет огромное нравственное значение, пробуждая веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).Прихожане во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Российский президент поздравил православных с праздником Пасхи, отметив, что он имеет огромное нравственное значение, пробуждая веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ своем пасхальном обращении к россиянам предстоятель Русской православной церкви призвал проявить заботу о тех, кто рядом или даже о тех, кто далеко, но нуждается в помощи, ибо путь в вечную жизнь пролегает через заботу о ближнем.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.Празднование Пасхи в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В своем пасхальном обращении к россиянам предстоятель Русской православной церкви призвал проявить заботу о тех, кто рядом или даже о тех, кто далеко, но нуждается в помощи, ибо путь в вечную жизнь пролегает через заботу о ближнем.
На фото: прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкХрам-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).Празднование Пасхи в регионах России
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта).
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНакануне Пасхи, в Светлую Субботу, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Святыню доставили в тысячи храмов для раздачи верующим.
На фото: прихожане во время раздачи Благодатного огня в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.Празднование Пасхи в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Накануне Пасхи, в Светлую Субботу, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Святыню доставили в тысячи храмов для раздачи верующим.
На фото: прихожане во время раздачи Благодатного огня в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСогласно опросу, Пасха входит в тройку самых важных для россиян праздников, уступая только Дню Победы и Новому году, более половины наших сограждан придерживаются тех или иных традиционных пасхальных обрядов.
На фото: праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Согласно опросу, Пасха входит в тройку самых важных для россиян праздников, уступая только Дню Победы и Новому году, более половины наших сограждан придерживаются тех или иных традиционных пасхальных обрядов.
На фото: праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.
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