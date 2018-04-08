Московский пасхальный фестиваль открывается выступлением Мариинки

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. XVII Московский Пасхальный фестиваль открывается в российской столице выступлениями Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Московской филармонии в воскресенье, сообщают организаторы фестиваля.

Днём в воскресенье оркестр и солисты Мариинки исполнят концертную версию оперы Петра Чайковского "Иоланта". Выступление сможет увидеть каждый желающий, так как оно будет транслироваться в режиме реального времени в рамках проекта "Всероссийский виртуальный концертный зал".

"Торжественное открытие фестиваля по традиции состоится в Большом зале Московской государственной консерватории. В программе вечера — дуэты и арии из "Трубадура" Джузеппе Верди, "Адрианы Лекуврер" Франческо Чилеа и "Пиковой дамы" Чайковского в исполнении сопрано Татьяны Сержан и баритона Алексея Маркова", — сообщают организаторы.

Как отметил на презентации фестиваля министр культуры Владимир Мединский, 17-й сезон фестиваля в этом году станет одним из самых продолжительных. За 32 дня, с 8 апреля по 9 мая, симфоническая, хоровая, камерная и звонильная программы охватят 169 российских городов.

"Фестиваль дает возможность гражданам нашей страны в глубинке посмотреть те концерты Мариинского театра, на которые тяжело достать билеты в Петербурге, и в Москве, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и Токио, и по всему миру", — сказал Мединский.

По его словам, музыканты отправятся на гастроли на специальном поезде Московского Пасхального фестиваля. Они преодолеют более 20 тысяч километров пути и выступят почти в 30 городах.

На смотре будет уделено большое внимание юбилеям знаменитых деятелей культуры: композиторов Александра Даргомыжского, Александра Бородина, Арама Хачатуряна, Тихона Хренникова, Антонио Вивальди, Шарля Гуно, Макса Бруха, Жоржа Бизе, Джакомо Пуччини, Джорджа Гершвина, 200-летию со дня рождения хореографа Мариуса Петипа, а также 100-летию со дня смерти Клода Дебюсси, добавляют организаторы.