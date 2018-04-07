В Совфеде призвали Козловского спокойнее реагировать на критику

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда, курирующего тему спорта, Валерий Рязанский считает, что актеру и режиссеру Даниле Козловскому надо спокойнее реагировать на отзывы зрителей.

Ранее в интервью порталу Sports.ru актер Данила Козловский, который выступил продюсером, режиссером и сценаристом фильма "Тренер", а также сыграл в нем главную роль, резко отозвался о тех, кто критикует трейлер киноленты. Он заявил, что не ожидал такой негативной реакции россиян. По его словам, европейцы и американцы, видевшие ролик, хвалили его работу, а в России о трейлере "пишут столько гадостей, что порой теряешься". Его заявление вызвало широкий общественный резонанс.

"Россия, как социум, многомерно больше, чем представляемый интернет. Вывод: спокойней надо реагировать", — сказал Рязанский РИА Новости в субботу.

Комментируя высказывания Козловского, сенатор также отметил, что "у каждого из нас есть право радоваться, грустить, обижаться, но нет права грузить этим других…".