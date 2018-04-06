Машков рассказал, что чувствует после назначения худруком "Табакерки"

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Актер Владимир Машков, который был назначен новым художественным руководителем "Табакерки", признал, что новый пост — это огромная ответственность, но он чувствует не волнение, а крайнюю степень собранности.

"Это действительно огромная ответственность. Я не волнуюсь, потому что это моя жизнь. Я чувствую себя в крайней степени собранности. Волнение — это прекрасно для любого актера, но как меня учил мой великий учитель Олег Павлович Табаков, дело надо делать", — сказал Машков журналистам в пятницу.

Он отметил, что продолжит дело Станиславского и будет руководить театром согласно традициям, которые заложил Табаков.

Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе этого театра.

Владимир Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова), и "Табакерка" для него является родным театром. Здесь он поставил три спектакля: "Звездный час по местному времени", "Бумбараш" и "Смертельный номер". Он снял два фильма: "Сирота Казанская" и "Папа". Машков снялся более чем в 60 картинах у самых известных режиссеров. Машков — лауреат премии "НИКА", "Золотой Орел", "ТЭФИ".