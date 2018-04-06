МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Художественным руководителем Московского театра Табакова стал народный артист России Владимир Машков. В пятницу его представили труппе.

Возглавлявший МХТ имени Чехова и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого бы хотел видеть во главе своего театра.

Ранее худруком МХТ назначили основателя Студии театрального искусства Сергея Женовача. Он вступит в должность 23 апреля.

Возглавить второй театр предложили Машкову, он взял время на размышление.

Московский театр под руководством Олега Табакова, известный как "Табакерка", был основан в 1987 году. Его директор — Александр Стульев.

Владимир Машков закончил в 1990 году Школу-студию МХАТ (курс Табакова), и "Табакерка" для него родной театр. Здесь он поставил три спектакля: "Звездный час по местному времени", "Бумбараш" и "Смертельный номер". Машков также режиссер двух фильмов — "Сирота казанская" и "Папа". В качестве актера снялся более чем в 60 картинах. Лауреат премий "НИКА", "Золотой орел" и "ТЭФИ".