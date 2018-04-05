Российский мультфильм стал единственным сериалом на фестивале во Франции

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Приключенческий мультфильм "Пиратская школа" вошел в конкурсную программу Международного фестиваля анимационных фильмов, который пройдет во французском городе Анси с 12 по 17 июня, став единственным сериальным проектом среди участников, сообщила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Ежегодный международный фестиваль анимационных фильмов в Анси, основанный в 1960 году, является одним из наиболее значительных кинофестивалей в мире. Призы смотра вручаются лучшим короткометражным, полнометражным и телевизионным мультфильмам.

"В этом году наша "Пиратская Школа"- единственный сериал, который был отобран на этот конкурс! Нам очень приятно, что зарубежные коллеги высоко оценили работу всей творческой группы", — рассказала Слащева.

Мультфильм "Пиратская школа" рассказывает о трех друзьях, которые попадают в особую школу, где преподавателями являются пираты. Ранее директор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев сообщил, что сериал раскрывает тему взаимоотношений в детском социуме.

В основной конкурс фестиваля также попали мультфильмы "Виват, мушкетеры!" Антона Дьякова и "Хочу жить в зоопарке" Жени Голубевой студии "Союзмультфильм".

Кроме того, от России участие в конкурсе примут картины "Бирюк" Полины Федоровой и "Теория рассвета" Романа Соколова.

В разные годы лауреатами конкурса в Анси становились русские мультфильмы "Серый Волк энд Красная Шапочка" Гарри Бардина, "Свитчкрафт" и "Мы не можем жить без космоса" Константина Бронзита, "Старик и море" Александра Петрова и другие.