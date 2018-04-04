Критики назвали лучшие фильмы начала года

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Критики журнала Esquire составили список десяти лучших фильмов, вышедших на экраны в 2018 году.

Лидером рейтинга стала научно-фантастическая драма "Аннигиляция" режиссера Алекса Гарленда с Натали Портман в главной роли. Картина рассказывает об экспедиции ученых в аномальную зону, образовавшуюся после падения метеорита.

Вторую строчку занял триллер "Тебя никогда здесь не было" о судьбе киллера, который пытается спасти дочку сенатора. На третьем месте оказался фильм "Одна любовь за другой" с Энди МакДауэлл в главной роли.

В топ-10 также вошли документальный фильм "24 кадра", "Паранормальное", "Приключения Паддингтона 2", "Милая страна", "Черная пантера", новая картина Уэса Андерсона "Остров собак" и "Ноябрь".