Показ созданного детьми спектакля "Взлет" пройдёт в театре "Et Cetera"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Премьера спектакля "Взлет", над созданием которого — от написания пьесы до постановки, оформления и исполнения, работали дети, состоится на сцене московского театра "Et Cetera" под руководством Александра Калягина, сообщили в пресс-службе театра.

Создание такого уникального спектакля стало возможным благодаря интерактивно-познавательному адаптационному благотворительному проекту "Корпорация Я. Следуй за мечтой", реализуемого фондом "Чаша" на базе социально-реабилитационного центра Ховрино, отмечается в сообщение. На протяжении шести месяцев дети под руководством профессиональных наставников создавали спектакль, который готовы в среду представить на сцене известного столичного театра. Также они решили в день премьеры самостоятельно организовать буфет и представить выставку своих достижений.

Омечается, что уникальность проекта в том, что его цель — не просто оказание разовой помощи в виде телевизора или компьютера, а стремление научить детей творить самостоятельно, подготовить их к жизни.

В течение проекта дети прошли тренинги по финансовой грамотности, развитию уверенности в себе, они научились ухаживать за собой и многое другое. Дети не только познакомились с разнообразными профессиями, но и попробовали себя в них, уточняется в сообщении.