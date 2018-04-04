Новая серия "Простоквашино" набрала более 13,5 миллиона просмотров

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Премьерная серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино" собрала более 7,8 миллиона просмотров чуть менее чем за сутки с момента публикации в социальной сети "ВКонтакте" и более 5,7 миллиона просмотров в "Одноклассниках".

Эксклюзивная премьера мультсериала состоялась во вторник в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.

Первая серия продолжительностью шесть минут начинается с посвящения Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в классических сериях. Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Ранее председатель правления студии Юлиана Слащева сообщила журналистам, что все серии нового сезона будут посвящены ему.

Менее, чем за сутки с момента публикации в социальной сети "Вконтакте" ролик набрал более 7,8 миллиона просмотров. В "Одноклассниках" мультфильм посмотрели более 5,7 миллиона пользователей. Таким образом, на данный момент новый мультфильм оценили более 13,5 миллионов зрителей.

Ранее Слащева рассказала РИА Новости, что на киностудии "Союзмультфильм" приятно удивлены выдающимся результатом, который показала премьера.

"Союзмультфильм" ранее объявил о выходе новых историй про знаковых для киностудии героев из мультфильмов "Трое из Простоквашино" (1978), "Каникулы в Простоквашино" (1980) и "Зима в Простоквашино" (1984). Всего с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий.