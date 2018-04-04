Новая серия "Простоквашино" набрала более 13,5 миллиона просмотров

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Премьерная серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино" собрала более 7,8 миллиона просмотров чуть менее чем за сутки с момента публикации в социальной сети "ВКонтакте" и более 5,7 миллиона просмотров в "Одноклассниках".
Первая серия продолжительностью шесть минут начинается с посвящения Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в классических сериях. Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Ранее председатель правления студии Юлиана Слащева сообщила журналистам, что все серии нового сезона будут посвящены ему.
Ранее Слащева рассказала РИА Новости, что на киностудии "Союзмультфильм" приятно удивлены выдающимся результатом, который показала премьера.
"Союзмультфильм" ранее объявил о выходе новых историй про знаковых для киностудии героев из мультфильмов "Трое из Простоквашино" (1978), "Каникулы в Простоквашино" (1980) и "Зима в Простоквашино" (1984). Всего с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий.