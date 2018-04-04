Театр.doc сообщил, что деньги на похороны Угарова собраны

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Московский Театр.doc сообщил, что деньги на похороны его художественного руководителя Михаила Угарова на Троекуровском кладбище собраны.

Ранее театр сообщил, что собирает средства для похорон Угарова на Троекуровском кладбище, поскольку такую возможность администрация кладбища предоставляет только по коммерческой цене. Театр отмечал, что на оплату места самостоятельно у него "попросту нет денег".

"Нам переводили по 100, 200, 300 рублей со словами "Это и моя потеря" и "Мы справимся". Дорогие люди, вы невообразимые, спасибо вам. Вы собрали деньги на по-настоящему народный памятник Угарову. Мы справились. Все вместе", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Театра.doc в Facebook.

Михаил Угаров — известный режиссер, драматург, художественный руководитель Театра.doc, один из организаторов фестиваля молодой драматургии "Любимовка". Он умер 1 апреля от сердечного приступа.