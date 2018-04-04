"Нет атмосферы": в Сети оценили первую серию нового "Простоквашино"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Первый эпизод сериала "Возвращение в Простоквашино", который был опубликован "Союзмульфильмом" в Сети во вторник, вызвал бурные дискуссии.

Пользователи поспорили о самой идее продолжения легендарного мультфильма

"Совсем не то, нет той атмосферы мультфильма. Я считаю, вам никогда не получится переплюнуть советских мультипликаторов, лучше придумайте что-то новое", — считает Айбек Хашимов.

"Пока присматриваюсь. Озвучка Охлобыстина детей до слез доведет, может, привыкну. В целом, пока на 4+, до пятерочки надо доработать. А вообще идея хорошая", — пишет Антон Куликов.

Некоторые уверены, что авторам удалось удачно "осовременить" классический мультфильм.

"Честно говоря, приятно удивлен. Не знаю, как дальше пойдет, но пока что — любопытно, современно. Неплохой юмор, неплохое осовременивание, музыкальное сопровождение, неплохой дизайн персонажей", — пишет Илья Пандов.

""Союзмультфильм", если делаешь мультфильм о сегодняшнем дне, то каждая шутка не обязательно должна быть про Инстаграм, хипстеров, блоги, подписчиков и гаджеты. Их нужно интегрировать в мультфильм, а не делать основным героем. Это больше похоже на пародию", — выражает противоположное мнение Артём Мельников.

Разделились мнения и относительно качества исполнения новой серии.

"А рисовка-то отстой, шутки тупейшие, в сравнении с оригинальным "Простоквашино". Этот смотреть очень больно", — признается Кирилл Авдеенко."Рад, что здесь собралось столько анимационных экспертов", — иронизирует Михаил Макуров. "Художественные решения современные и уместные, стилистика очень крутая<…> Спасибо, "Союзмультфильм", за крутой продукт! Привет от коллег по цеху", — пишет он.

С момента публикации серия "Возвращения в Простоквашино" набрала семь миллионов просмотров в "ВКонтакте" и пять миллионов в "Одноклассниках". В "Союзмультфильме" заявили, что не ожидали такого успеха.