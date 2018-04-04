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Культура

"Забыл задобрить духов и упал в озеро": как якутский режиссер снял кинохит

08:0004.04.2018
(обновлено: 08:02 04.04.2018)
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© Christian Frei Filmproductions (2018)Кадр из фильма Генезис 2.0Кадр из фильма Генезис 2.0
© Christian Frei Filmproductions (2018)

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Анна Михайлова. В апреле на Московском международном кинофестивале покажут документальный фильм молодого якутского режиссера, студента ВГИКа Максима Арбугаева "Генезис 2.0", уже отмеченный призом фестиваля независимого кино "Сандэнс" в США.

Лента, снятая совместно с титулованным швейцарским документалистом, номинантом на "Оскар" Кристианом Фраем, посвящена российским охотникам на бивни мамонтов и западным ученым, которые пытаются клонировать древнее животное.

Максим Арбугаев рассказал корреспонденту РИА Новости, почему променял хоккейную клюшку на камеру, как задобрить духов земли и благодаря чему якутское кино превратилось в бренд.

О хоккее и ВГИКе

Я занимаюсь хоккеем с детства, посвятил спорту 15 лет жизни. Мой отец — профессиональный путешественник, сестра — фотограф, друзья тоже ведут активный образ жизни. Меня звали в поездки, но я всегда отказывался из-за тренировок и сборов. В итоге решил вырваться на свободу: играя в высшей лиге, накопил денег и уехал в Нью-Йорк на год — учить английский. Это был серьезный толчок для начала творческой жизни.

© Фото из личного архива Максима АрбугаеваРежиссер-документалист Максим Арбугаев на фестивале "Санденс"
© Фото из личного архива Максима Арбугаева
Режиссер-документалист Максим Арбугаев на фестивале "Санденс"

Вернувшись из Америки, поехал помогать сестре на Новосибирские острова, где она снимала проект для National Geographic про охотников на бивни мамонтов. У нее была запасная камера — я взял ее и начал снимать. Меня никто не учил, я только спросил, как она работает, а дальше сам находил ракурсы, выстраивал композицию.

Ненка управляет упряжкой оленей в Канинской тундре, Ненецкий автономный округ
© РИА Новости / Вера Костамо
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Мне очень понравился процесс, я практически не выпускал камеру из рук. Потом была экспедиция на собачьих упряжках с отцом, в которой я снял свой первый любительский фильм. После этого решил поступить во ВГИК на документальное кино, в мастерскую Сергея Мирошниченко. В этом году защищаю диплом.

О международном опыте

На первом курсе нам дали задание — снять фильм с закадровым голосом. У меня было много материала об охотниках на бивни мамонтов, и я сделал получасовой фильм. На вгиковском фестивале "Охотники" поделил первое место за лучшую документальную ленту с дипломницей пятого курса. Я понял, что у ленты есть перспектива, и стал отправлять заявки на разные фестивали, в том числе Vision du Réel в Нионе, где познакомился с Кристианом Фраем. Он написал мне заранее, предложил сотрудничать.

© Фото из личного архива Максима АрбугаеваРежиссер-документалист Максим Арбугаев на съемках фильма "Генезис 2.0"
© Фото из личного архива Максима Арбугаева
Режиссер-документалист Максим Арбугаев на съемках фильма "Генезис 2.0"

Было много предложений от крупных телевизионных компаний, но я отказывался. Мне кажется, телевизионный формат не передал бы глубину этой истории, это должно быть авторское кино.

О духах земли

Идея фильма была интересна уже на стадии разработки: архаический мир охотников на бивни мамонтов и тут же — генетики, которые пытаются воссоздать, клонировать мамонта, и эта туша, найденная в 2013 году, где могла быть живая клетка. Такой "Парк юрского периода".

Экспедицию я полностью организовывал сам: был и режиссером, и оператором, и линейным продюсером, и администратором. Моя команда — по сути, два человека: я и мой друг-помощник Владимир Егоров. Мы прожили с охотниками два месяца на островах.

© Фото из личного архива Максима АрбугаеваРежиссер-документалист Максим Арбугаев на съемках фильма "Генезис 2.0"
© Фото из личного архива Максима Арбугаева
Режиссер-документалист Максим Арбугаев на съемках фильма "Генезис 2.0"

После находки первого бивня мы утопили нашу камеру — я провалился в озеро.

У охотников есть ритуал: они кормят духов земли, отдают что-то взамен найденного — бисер, тряпочку, конфету, монетку, сигарету…

Все время повторял себе: если мы найдем бивень, я тоже должен что-то отдать земле.

Но когда мы приступили к съемкам, забыл об этом, вспомнил уже в санях. Буквально минут через пять мы проезжали озеро, поднялись на пригорок, сани перевернулись на бок, и я упал прямо в воду со всей аппаратурой. Долго не мог найти камеру в озере. К счастью, флешка не пострадала, материал сохранился, но камеру мы потом пять дней сушили над газовой горелкой в палатке.

© Фото из личного архива Максима АрбугаеваРежиссер-документалист Максим Арбугаев на съемках фильма "Генезис 2.0"
© Фото из личного архива Максима Арбугаева
Режиссер-документалист Максим Арбугаев на съемках фильма "Генезис 2.0"

О выживании в Арктике

Чуть ли не с пяти лет отец брал меня на охоту, рыбалку, в экспедиции, и я привыкал к полевой жизни, к арктическим условиям. Я полюбил природу, путешествия. К этой экспедиции мы все равно готовились физически, потому что я знал, что придется ходить по 20 километров в день. Снегоходы — только для передвижения от лагеря к лагерю, а так все пешком. Надо было держаться в тонусе, чтобы не слечь после первого дня.

Агафья Карповна Лыкова
© РИА Новости / Илья Питалев
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У меня есть спортивный опыт, мне все же легче. А вот мой напарник Вова — большой молодец, выдержал. В таких местах, как Арктика, у человека должна быть задача. Если она есть, он сможет выстоять в самые трудные психологические моменты. У охотников цель — найти бивень, чтобы прокормить свою семью. У меня была цель — снять фильм, чтобы люди увидели эту историю об охотниках на бивни мамонтов.

О нравах охотников

Общий язык с ребятами нашел сразу. Представьте: 18 деревенских мужчин от 20 до 50 лет. За свою хоккейную карьеру я сменил примерно восемь команд, у меня есть навык выстраивания отношений в новом коллективе. К тому же я выбирал героев, в которых видел самого себя. Один из главных персонажей впервые приехал на Новосибирские острова. Я задавал ему много разных вопросов, и мы очень сдружились. Чтобы разговор был откровеннее, нужно пожить вместе, стать герою другом, надо его полюбить. Иначе хороший фильм не снять.

У малочисленных северных народов дух охотничества — в крови. Если бы даже не было этого промысла, они бы все равно оставались охотниками, добытчиками.

Я живу в Москве почти семь лет и вижу, насколько здесь все по-другому. Мне нравится этот контраст. Когда я уезжаю в Арктику, сам меняюсь. Там живут в такой гармонии с природой, с таким уважением к ней — этому надо учиться. Да, это выживание, но люди в своем мире счастливы.

© Фото из личного архива Максима АрбугаеваРежиссер-документалист Максим Арбугаев на съемках фильма "Генезис 2.0"
© Фото из личного архива Максима Арбугаева
Режиссер-документалист Максим Арбугаев на съемках фильма "Генезис 2.0"

О клонировании мамонта

Я спросил охотников, хотели бы они увидеть на этих землях мамонта. Один из них сказал: "Нет, я бы не хотел, чтобы он здесь ходил, он же будет совсем один, ему будет скучно. Лучше не надо". То есть они переживают за мамонта — очень трогательно. Но этот момент мы в итоге не включили в финальный вариант.

О буме якутского кино

Я рад, что у нас есть эта индустрия, которую можно сравнить, например, с Болливудом. Если посмотреть по статистике кинотеатров, то в Якутии 80 процентов зрителей ходят на якутское кино. То есть, к примеру, фильм с бюджетом в 60 тысяч рублей собирает кассу в два миллиона.

Когда бываю летом в Якутске, сам всегда стараюсь посмотреть какой-нибудь местный фильм. Цитирую Кристиана Фрая, он мне как-то сказал очень важную вещь: "Государство без документального кино — как семья без фотоальбома". Это касается кинематографа в целом, не только документального.

© Фото из личного архива Максима АрбугаеваРежиссер-документалист Максим Арбугаев на съемках фильма "Генезис 2.0"
© Фото из личного архива Максима Арбугаева
Режиссер-документалист Максим Арбугаев на съемках фильма "Генезис 2.0"

Благодаря кино сформировался бренд нашей республики. Нас знают — якутские фильмы, алмазы, а теперь еще бивни мамонтов (смеется). Хотелось бы, чтобы так было и в других регионах. Россия — богатая страна, мы можем создавать бренд с помощью кинематографа, особенно если государство будет больше его поддерживать.

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