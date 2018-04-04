"Забыл задобрить духов и упал в озеро": как якутский режиссер снял кинохит

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Анна Михайлова. В апреле на Московском международном кинофестивале покажут документальный фильм молодого якутского режиссера, студента ВГИКа Максима Арбугаева "Генезис 2.0", уже отмеченный призом фестиваля независимого кино "Сандэнс" в США.
Лента, снятая совместно с титулованным швейцарским документалистом, номинантом на "Оскар" Кристианом Фраем, посвящена российским охотникам на бивни мамонтов и западным ученым, которые пытаются клонировать древнее животное.
Максим Арбугаев рассказал корреспонденту РИА Новости, почему променял хоккейную клюшку на камеру, как задобрить духов земли и благодаря чему якутское кино превратилось в бренд.
О хоккее и ВГИКе
Я занимаюсь хоккеем с детства, посвятил спорту 15 лет жизни. Мой отец — профессиональный путешественник, сестра — фотограф, друзья тоже ведут активный образ жизни. Меня звали в поездки, но я всегда отказывался из-за тренировок и сборов. В итоге решил вырваться на свободу: играя в высшей лиге, накопил денег и уехал в Нью-Йорк на год — учить английский. Это был серьезный толчок для начала творческой жизни.
Вернувшись из Америки, поехал помогать сестре на Новосибирские острова, где она снимала проект для National Geographic про охотников на бивни мамонтов. У нее была запасная камера — я взял ее и начал снимать. Меня никто не учил, я только спросил, как она работает, а дальше сам находил ракурсы, выстраивал композицию.
Мне очень понравился процесс, я практически не выпускал камеру из рук. Потом была экспедиция на собачьих упряжках с отцом, в которой я снял свой первый любительский фильм. После этого решил поступить во ВГИК на документальное кино, в мастерскую Сергея Мирошниченко. В этом году защищаю диплом.
О международном опыте
На первом курсе нам дали задание — снять фильм с закадровым голосом. У меня было много материала об охотниках на бивни мамонтов, и я сделал получасовой фильм. На вгиковском фестивале "Охотники" поделил первое место за лучшую документальную ленту с дипломницей пятого курса. Я понял, что у ленты есть перспектива, и стал отправлять заявки на разные фестивали, в том числе Vision du Réel в Нионе, где познакомился с Кристианом Фраем. Он написал мне заранее, предложил сотрудничать.
Было много предложений от крупных телевизионных компаний, но я отказывался. Мне кажется, телевизионный формат не передал бы глубину этой истории, это должно быть авторское кино.
О духах земли
Идея фильма была интересна уже на стадии разработки: архаический мир охотников на бивни мамонтов и тут же — генетики, которые пытаются воссоздать, клонировать мамонта, и эта туша, найденная в 2013 году, где могла быть живая клетка. Такой "Парк юрского периода".
Экспедицию я полностью организовывал сам: был и режиссером, и оператором, и линейным продюсером, и администратором. Моя команда — по сути, два человека: я и мой друг-помощник Владимир Егоров. Мы прожили с охотниками два месяца на островах.
После находки первого бивня мы утопили нашу камеру — я провалился в озеро.
У охотников есть ритуал: они кормят духов земли, отдают что-то взамен найденного — бисер, тряпочку, конфету, монетку, сигарету…
Все время повторял себе: если мы найдем бивень, я тоже должен что-то отдать земле.
Но когда мы приступили к съемкам, забыл об этом, вспомнил уже в санях. Буквально минут через пять мы проезжали озеро, поднялись на пригорок, сани перевернулись на бок, и я упал прямо в воду со всей аппаратурой. Долго не мог найти камеру в озере. К счастью, флешка не пострадала, материал сохранился, но камеру мы потом пять дней сушили над газовой горелкой в палатке.
О выживании в Арктике
Чуть ли не с пяти лет отец брал меня на охоту, рыбалку, в экспедиции, и я привыкал к полевой жизни, к арктическим условиям. Я полюбил природу, путешествия. К этой экспедиции мы все равно готовились физически, потому что я знал, что придется ходить по 20 километров в день. Снегоходы — только для передвижения от лагеря к лагерю, а так все пешком. Надо было держаться в тонусе, чтобы не слечь после первого дня.
У меня есть спортивный опыт, мне все же легче. А вот мой напарник Вова — большой молодец, выдержал. В таких местах, как Арктика, у человека должна быть задача. Если она есть, он сможет выстоять в самые трудные психологические моменты. У охотников цель — найти бивень, чтобы прокормить свою семью. У меня была цель — снять фильм, чтобы люди увидели эту историю об охотниках на бивни мамонтов.
О нравах охотников
Общий язык с ребятами нашел сразу. Представьте: 18 деревенских мужчин от 20 до 50 лет. За свою хоккейную карьеру я сменил примерно восемь команд, у меня есть навык выстраивания отношений в новом коллективе. К тому же я выбирал героев, в которых видел самого себя. Один из главных персонажей впервые приехал на Новосибирские острова. Я задавал ему много разных вопросов, и мы очень сдружились. Чтобы разговор был откровеннее, нужно пожить вместе, стать герою другом, надо его полюбить. Иначе хороший фильм не снять.
У малочисленных северных народов дух охотничества — в крови. Если бы даже не было этого промысла, они бы все равно оставались охотниками, добытчиками.
Я живу в Москве почти семь лет и вижу, насколько здесь все по-другому. Мне нравится этот контраст. Когда я уезжаю в Арктику, сам меняюсь. Там живут в такой гармонии с природой, с таким уважением к ней — этому надо учиться. Да, это выживание, но люди в своем мире счастливы.
О клонировании мамонта
Я спросил охотников, хотели бы они увидеть на этих землях мамонта. Один из них сказал: "Нет, я бы не хотел, чтобы он здесь ходил, он же будет совсем один, ему будет скучно. Лучше не надо". То есть они переживают за мамонта — очень трогательно. Но этот момент мы в итоге не включили в финальный вариант.
О буме якутского кино
Я рад, что у нас есть эта индустрия, которую можно сравнить, например, с Болливудом. Если посмотреть по статистике кинотеатров, то в Якутии 80 процентов зрителей ходят на якутское кино. То есть, к примеру, фильм с бюджетом в 60 тысяч рублей собирает кассу в два миллиона.
Когда бываю летом в Якутске, сам всегда стараюсь посмотреть какой-нибудь местный фильм. Цитирую Кристиана Фрая, он мне как-то сказал очень важную вещь: "Государство без документального кино — как семья без фотоальбома". Это касается кинематографа в целом, не только документального.
Благодаря кино сформировался бренд нашей республики. Нас знают — якутские фильмы, алмазы, а теперь еще бивни мамонтов (смеется). Хотелось бы, чтобы так было и в других регионах. Россия — богатая страна, мы можем создавать бренд с помощью кинематографа, особенно если государство будет больше его поддерживать.