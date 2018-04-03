Анну Нетребко с семьей выгнали из театра в Лондоне

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российскую оперную певицу Анну Нетребко вместе с мужем и сыном не пустили на представление в лондонский театр "Принц Эдуард". Об этом артистка сообщила в Instagram.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 2 Апр 2018 в 12:15 PDT

Она рассказала, что заранее купила билеты на шоу "Аладдин". Однако позже выяснилось, что их продали еще кому-то из зрителей.

"Наши билеты, которые мы купили вчера на Лестер-сквер <…> за 600 евро, оказались недействительными", — объяснила Нетребко.

Причем, по словам артистки, ее, сына и мужа буквально "согнали" с мест за несколько минут до начала шоу.

Пользователи Instagram не остались равнодушными к происшествию и поддержали Нетребко в комментариях.

Позже оперная певица опубликовала еще одно видео, в котором поблагодарила подписчиков за сочувствие. Она также заметила, что подобное нередко происходит в театральных кассах.

"С любым человеком это может случиться. Будьте осторожны, когда покупаете билеты", — предостерегла поклонников оперная дива.

Артистка добавила, что такие ситуации "особенно обидны" детям.