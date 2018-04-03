Успенский подаст в суд на "Союзмультфильм" из-за "Простоквашино"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Писатель Эдуард Успенский, написавший сценарий для советского мультфильма "Простоквашино", намерен подать в суд на "Союзмультфильм" после выхода новых серий. Об этом сообщает RT.

Писатель подчеркнул, что студия не имеет соответствующих прав на использование его произведений и не получит их. По его словам, "Союзмультфильм" только "пытается изобразить", что имеет законные основания для создания новых эпизодов.

"Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят, как только будет возможность — история будет развернута", — отметил он.

Ранее Успенский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором он подчеркнул, что студия "Союзмультфильм" снимает продолжение мультфильма без его согласия. В пресс-службе студии сообщили, что "Союзмультфильм" получил письменное согласие Успенского на создание продолжения мультфильмов про Простоквашино и его героев перед началом работы над проектом.