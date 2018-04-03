Новая серия "Простоквашино" набрала более 1,5 миллиона просмотров

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Первая серия продолжения мультфильма "Простоквашино" набрала более 1,5 миллиона просмотров.

Новый эпизод "Простоквашино" был размещен в официальной группе "Союзмультфильма" в социальной сети "ВКонтакте". Видео тут же стало набирать популярность и уже насчитывает более полутора миллиона просмотров.

Ранее "Союзмультфильм" сообщил, что до конца года студия планирует выпустить 8-10 новых серий "Простоквашино", а всего в 2018-2020 годах будет создано 30 серий.

В новых эпизодах мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, кота Матроскина – Антон Табаков, почтальона Печкина – Иван Охлобыстин. Самого Дядю Федора озвучивает Алексей Онежен.

В мультфильме появятся два новых персонажа — сестра Дяди Федора Вера Павловна и неизвестная зверушка Тама-Тама.