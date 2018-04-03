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Культура

Каким стало "Простоквашино": в Сети появилась первая часть нового сериала

15:3003.04.2018
(обновлено: 15:36 03.04.2018)
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© Союзмультфильм (2018)Кадр из мультфильма Возвращение в ПростоквашиноКадр из мультфильма Возвращение в Простоквашино
© Союзмультфильм (2018)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Анна Кочарова. "Союзмультфильм" представил первую часть сериала "Простоквашино", эпизод опубликовали на страницах киностудии в соцсетях. Как создавали новый мультфильм и какими стали его герои — в материале РИА Новости.

Новая серия посвящена актеру и режиссеру Олега Табакову, который 40 лет назад озвучивал одного из любимых героев "Простоквашино" — кота Матроскина. Вышедший 3 апреля эпизод длится шесть с половиной минут. Задействованы все действующие лица — Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик, а также почтальон Печкин, галчонок и родители мальчика.

Ввели и еще одного персонажа — у Дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Напомним: в одной из оригинальных серий Дядя Федор с папой решают "где-то доставать ребенка".

© Предоставлено киностудией "Союзмультфильм"Наброски к продолжению мультфильма "Трое из Простоквашино". Дядя Федор
© Предоставлено киностудией "Союзмультфильм"
Наброски к продолжению мультфильма "Трое из Простоквашино". Дядя Федор

Зрители сразу обратили внимание на несоответствие ее отчества имени главы семейства: в книгах Успенского папу зовут Дмитрий.

"Это баг. Исправлять не планируем", — объяснил директор студии Борис Машковцев в интервью радиостанции "Говорит Москва". Он также опроверг предположения о том, что имя девочки — отсылка к роману Чернышевского "Что делать?" и персонажу Вере Павловне Розальской. "Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой", — отметил он.

© Фото : Архив Музея кино/Валерий МельниковСцена "Печкин с Шариком около телевизора" из мультфильма "Зима в Простоквашино", 1984 год, Союзмультфильм
© Фото : Архив Музея кино/Валерий Мельников
Сцена "Печкин с Шариком около телевизора" из мультфильма "Зима в Простоквашино", 1984 год, Союзмультфильм

Сценарий нового сериала написали два автора — Максим Кучин и Тимофей Куц. Прежде чем приступить к работе, они внимательно проанализировали оригинальные серии "Простоквашино".

Кадры из нового Простоквашино
"История ничему не учит": в Сети отреагировали на новое "Простоквашино"

"У нас мир остался таким, каким его создали авторы 40 лет назад: действие происходит в квартире и самом Простоквашино, — отметила в беседе с РИА Новости креативный продюсер проекта Алена Оятьева. — Тем не менее в новых выпусках появится загородное отделение почты, где работает Печкин. У нас впереди 30 серий, и мы планируем расширить этот мир деревни".

Основные события по-прежнему сконцентрированы вокруг трех главных героев — Дяди Федора, Матроскина и Шарика.

Художники старались сделать мальчика узнаваемым, но, по словам ведущего аниматора проекта Татьяны Киселевой, это было сложно. "Во всех трех предыдущих сериях он был принципиально разным. Мы взяли за основу персонажа из второй серии и немного его подстригли", — рассказала РИА Новости художник.

© Предоставлено киностудией "Союзмультфильм"Эскизы персонажей к новым сериям "Простоквашино". Дядя Федор
© Предоставлено киностудией "Союзмультфильм"
Эскизы персонажей к новым сериям "Простоквашино". Дядя Федор

В новом "Простоквашино" Дяде Федору девять лет. "Он еще ребенок, хотя продвинутый и решительный. Мы хотим сохранить персонажей по рисунку, но сейчас работают другие художники — они еще не родились, когда выходили первые серии. Рисуют другие руки, и результат неизбежно будет отличаться", — рассказала Татьяна Киселева.

Простоквашино. Архивное фото
© mults.spb.ru
Сукачев и Охлобыстин озвучат персонажей "Простоквашино" в новых сериях

Самый трудный персонаж, по ее словам, — кот Матроскин. "У него характер тонкий, в то же время он вредничает. И это сыграть аниматорам очень непросто", — отметила ведущий аниматор. Кстати, озвучил сын Олега Павловича — Антон Табаков.

Сюжетная линия сложных отношений Матроскина с Шариком продолжается. По словам авторов, их характеры не изменились, усилились только отрицательные черты.

Почтальон Печкин теперь станет почетным работником месяца. "Наконец-то покажем и само здание почты, это новое место действия, — рассказала Татьяна Киселева. — Печкин тоже не изменился. Мы развиваем принцип, который заложил режиссер Попов: некий спорный момент с участием Печкина, небольшое происшествие, потом примирение и обращение персонажа к зрителю".

© Предоставлено киностудией "Союзмультфильм"Эскизы персонажей к новым сериям "Простоквашино". Почтальон Печкин
© Предоставлено киностудией "Союзмультфильм"
Эскизы персонажей к новым сериям "Простоквашино". Почтальон Печкин

"Простоквашино" — это истории о дружбе, и они могут быть бесконечными, — объясняет продюсер проекта Алена Оятьева. — Речь идет о простых бытовых ситуациях, понятных широкой аудитории. История интересна зрителям, когда она напоминает им самих себя. Это и есть хрестоматия самого "Простоквашино". Безопасный мир, выстроенный ребенком, где в нужный момент появляются родители".

В ближайшие два года "Союзмультфильм" планирует выпустить 30 эпизодов сериала по шесть с половиной минут каждый. Общий хронометраж составит 195 минут.

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