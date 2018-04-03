Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске посетили около 19 тысяч человек

НОВОСИБИРСК, 3 апр – РИА Новости. Более 32 тысяч слушателей приняли участие в событиях пятого Транссибирского арт-фестиваля, основная программа которого завершилась в минувший понедельник в Новосибирске; около 19 тысяч из них лично посетили концерты и выставки, сообщает во вторник оргкомитет музыкального форума.
"За 24 дня события Транссибирского арт-фестиваля – концерты в Новосибирске и городах области, выставки, мастер-классы и творческие встречи – посетило около 19 тысяч человек. Еще почти 14 тысяч человек посмотрели онлайн-трансляции концертов фестиваля", — говорится в сообщении.
В оргкомитете отметили, что специальным проектом фестивальной программы станут два спектакля Большого театра "Дама с камелиями" в постановке Джона Ноймайера, которые будут представлены на сцене Новосибирского театра оперы и балета 12 и 13 апреля.
Концерты пятого Транссибирского арт-фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, проходят с марта по июль. Российская часть фестиваля стартовала 9 марта и завершится 13 мая, включив в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Самару, а также малые города Новосибирской области: Бердск, Краснозерское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдет в США и Японии в июне и июле.