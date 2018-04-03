Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске посетили около 19 тысяч человек

НОВОСИБИРСК, 3 апр – РИА Новости. Более 32 тысяч слушателей приняли участие в событиях пятого Транссибирского арт-фестиваля, основная программа которого завершилась в минувший понедельник в Новосибирске; около 19 тысяч из них лично посетили концерты и выставки, сообщает во вторник оргкомитет музыкального форума.

Основная программа фестиваля в Новосибирске завершилась 2 апреля мировой премьерой сочинения Софии Губайдулиной "Диалог: Я и Ты", которое исполнили Вадим Репин и Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Андреса Мустонена. На концерте присутствовала ее автор, одна из крупнейших современных композиторов.

"За 24 дня события Транссибирского арт-фестиваля – концерты в Новосибирске и городах области, выставки, мастер-классы и творческие встречи – посетило около 19 тысяч человек. Еще почти 14 тысяч человек посмотрели онлайн-трансляции концертов фестиваля", — говорится в сообщении.

В оргкомитете отметили, что специальным проектом фестивальной программы станут два спектакля Большого театра "Дама с камелиями" в постановке Джона Ноймайера, которые будут представлены на сцене Новосибирского театра оперы и балета 12 и 13 апреля.

"Фестиваль прошел на невероятном подъеме. В эти дни с нами в Новосибирске были совершенно фантастические личности, которые дарили нам незабываемые моменты. Наш проект растет стремительно: и каждый год он оказывается в чем-то более развитым, чем в предыдущий. В этот раз этот скачок был просто гигантским: количество не только новых произведений, но и новых инициатив в его программе – беспрецедентно", — привели в оргкомитете слова художественного руководителя фестиваля, выдающегося скрипача Вадима Репина.

Концерты пятого Транссибирского арт-фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, проходят с марта по июль. Российская часть фестиваля стартовала 9 марта и завершится 13 мая, включив в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Самару, а также малые города Новосибирской области: Бердск, Краснозерское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдет в США и Японии в июне и июле.