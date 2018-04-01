Фильм "Аритмия" получил Гран-при кинопремии "Ника"

На XXXI церемонии вручения Национальной кинематографической премии Ника в Вегас Сити Холле.

На XXXI церемонии вручения Национальной кинематографической премии Ника в Вегас Сити Холле.

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Лучшим игровым фильмом 2017 года по версии жюри национальной кинопремии "Ника" стала картина Бориса Хлебникова "Аритмия", передает корреспондент РИА Новости с церемонии вручения, которая проходит в московском "Вегас Сити Холле".

Режиссер на торжественном мероприятии отсутствовал, премию продюсеру фильма Сергею Сельянову вручил президент академии "Ника" Андрей Кончаловский.

"У президента немного обязанностей, одна из самых приятных — вот эта", — сказал Кончаловский, объявляя лауреата. При этом он отметил, что все номинированные картины заслуживают приза.

В номинации "Лучший игровой фильм года" также представлены "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Холодное танго" Павла Чухрая, "Салют-7" Клима Шипенко, "Теснота" Кантемира Балагова и "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта.

Награда за лучшую женскую роль досталась актрисе, сыгравшей главную героиню "Артимии", — Ирине Горбачевой. По словам Сельянова, она "ворвалась в кинематограф и создала образ современной российской женщины".

На премию также претендовали Марина Неелова ("Карп отмороженный") и Дарья Жовнер ("Теснота").

Кроме того, режиссер фильма Борис Хлебников получил приз за лучшую режиссуру.

Ранее "Аритмия" завоевала Гран-при открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", призы за лучшую мужскую роль (Александр Яценко) на 52-м Международном кинофестивале в Карловых Варах и Международном кинофестивале в Чикаго, приз "Золотой орел" за лучшую женскую роль (Ирина Горбачева), а также еще ряд российских и зарубежных наград.

Премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Основатель и художественный руководитель премии — режиссер Юлий Гусман, с 2013 года ее президентом является режиссер Андрей Кончаловский.