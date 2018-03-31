Россия не прекращает культурное сотрудничество с Британией

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. РФ не отменяет культурного сотрудничества с Великобританией, заявил РИА Новости замминистра культуры Александр Журавский.

Ранее посольство России в Великобритании сообщило, что рекомендует россиянам тщательно взвесить необходимость отправки детей на учебу в летние школы и на языковые курсы в Британию. Посольство поясняет, что речь в британском обществе фактически идет о призывах к дискриминационному подходу в отношении учебы российских детей в местных школах.

"Мы в одностороннем порядке никогда со своей стороны не инициировали разрыв отношений или прекращение культурных связей, поэтому в данном случае… никаких со стороны министерства культуры действий недружелюбного характера не было", — заявил Журавский на вопрос, не планируется ли отказ от культурного сотрудничества с Великобританией, в частности, отмена гастролей российских коллективов или проведение выставок.

"Мы очень надеемся, что культура по-прежнему будет вне политики", — добавил он.