Россия не прекращает культурное сотрудничество с Британией

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. РФ не отменяет культурного сотрудничества с Великобританией, заявил РИА Новости замминистра культуры Александр Журавский.
"Мы в одностороннем порядке никогда со своей стороны не инициировали разрыв отношений или прекращение культурных связей, поэтому в данном случае… никаких со стороны министерства культуры действий недружелюбного характера не было", — заявил Журавский на вопрос, не планируется ли отказ от культурного сотрудничества с Великобританией, в частности, отмена гастролей российских коллективов или проведение выставок.
"Мы очень надеемся, что культура по-прежнему будет вне политики", — добавил он.