Народному артисту РСФСР Александру Збруеву исполнилось 80 лет

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РСФСР, актера театра и кино Александра Збруева с 80-летием, сообщается на сайте кабмина.

"Фильм "Мой младший брат" стал для Вас не только успешным дебютом, но и принёс большую популярность и любовь зрителей. Но всё же главным в жизни был и остаётся знаменитый "Ленком". Какую бы роль Вы ни играли, это всегда яркое перевоплощение, виртуозная импровизация, элегантность и обаяние", — говорится в телеграмме.

Медведев добавил, что именно поэтому зрители всегда ждут новых работ артиста, ходят в театр, чтобы снова встретиться с любимым артистом и подарить ему бурные овации.

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Викторович Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве.

В текущем театральном сезоне играет в спектаклях "Tout paye, или Все оплачено" (постановка Эльмо Нюганена), "Борис Годунов" (режиссер Константин Богомолов), "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад" (режиссер Марк Захаров).

В начале 1970-х годов Александр Збруев уже считался одним из самых популярных актеров советского кино. Наиболее удачными фильмами актера в начале 1970-х годов стали: "Круг" (1972), который был продолжением кинокартины "Два билета на дневной сеанс", телефильм Алексея Коренева "Большая переменка" (1972-1973), где Александр исполнил роль Григория Ганжи, романтическая мелодрама Андрея Кончаловского "Роман о влюбленных" (1974), где актер сыграл хоккеиста Волина.