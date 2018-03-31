В Перми скрипач из Алеппо представил произведения сирийских композиторов

ПЕРМЬ, 31 мар — РИА Новости. Пермь стала первым в России городом, в котором прозвучали лучшие произведения сирийских композиторов, заявил журналистам скрипач из сирийского Алеппо Ашраф Катеб.

Заявление музыканта прозвучало в Перми в пятницу, перед началом уникального мультимедийного проекта "Музыкальная Сириана", знакомящего публику с творчеством современных сирийских композиторов, художников и документалистов. Готовящаяся программа исполнялась лишь однажды в Берлине под названием Salam to Syria, однако в ней звучали не все произведения, которые были исполнены на сцене органного зала Пермской филармонии.

"Программа, которую мы сегодня сыграем в Перми, — это российская премьера. Это композиции сирийских и одного египетского композиторов", — рассказал Катеб.

Вместе с ним на сцене выступил российский пианист Михаил Мордвинов. Целью проекта было показать Сирию, как страну с развитой культурой, в том числе музыкальной.

"Сирия — это не только война, но и начало мира, цивилизации. Именно здесь 11 тысяч лет назад появились первые города. Это наследие принадлежит не только сирийцам, а всему миру", — сказал Катеб.

В программу концерта вошли произведения выдающихся сирийских композиторов, а также авторов из других стран региона, которые оказали влияние на развитие классической музыки в Сирии.

Перед началом музыкальной программы зрителям показали документальный фильм сирийского фотографа Иссы Тумы "9 дней – из моего окна в Алеппо": в августе 2012 года он видит из окна, как молодые люди перекрывают улицу мешками с песком, а в последующие девять дней оказывается запертым в своей квартире и становится свидетелем начала боевых действий.

Выступления музыкантов сопровождала видеоинсталляция работ современных арабских художников Али Кафа и Марвана Кассаба Бахи, которые сейчас живут в Германии. На фотографиях Дамаск, Алеппо и другие сирийские города до и после войны.

"Я всегда считал себя послом своего города Алеппо и арабской культуры. Моя задача — не остановить то, что происходит сейчас в Сирии. Я не могу взять в руки оружие, но могу сыграть на скрипке и показать тем самым всему миру, что нужно обязательно что-то сделать, чтобы прекратить эту дикую войну", — рассказал Катеб РИА Новости.

Музыкант рассказал, что видел, как бомбили Алеппо в 2012 году. Тогда Катеб был вынужден покинуть Сирию.

"Война изменила все. Ни оркестров, ни музыкантов там теперь нет, люди просто пытаются выжить", — поделился он.