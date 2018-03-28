В МХТ имени Чехова прошел вечер к 150-летию Горького

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вечер к 150-летию со дня рождения Максима Горького "Солнце всходит" прошел в среду на Основной сцене МХТ имени Чехова, перед спектаклем режиссер Виктор Рыжаков и зрители почтили память жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово минутой молчания, сообщили в пресс-службе театра.
В постановке, которую осуществил на сцене МХТ режиссер Рыжаков вместе с художником Николаем Симоновым, особое место отведено отношениям с МХАТом и его создателями, поскольку именно опыт работы с современной драматургией Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко способствует рождению Горького как драматурга, чьи пьесы и сегодня востребованы театрами во всем мире.
Год Горького в МХТ имени Чехова начался еще в прошлом сезоне: в театре прошла горьковская режиссерская лаборатория, в результате которой репертуар пополнился спектаклем "Мальва".
Также с 1 января по 31 декабря 2018 года каждый день блоги МХТ в социальных сетях публикуют выдержки из летописи жизни и творчества Горького (издание 1958-1960 годов).