В МХТ имени Чехова прошел вечер к 150-летию Горького

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вечер к 150-летию со дня рождения Максима Горького "Солнце всходит" прошел в среду на Основной сцене МХТ имени Чехова, перед спектаклем режиссер Виктор Рыжаков и зрители почтили память жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово минутой молчания, сообщили в пресс-службе театра.

"Солнце всходит" — это масштабный спектакль о жизни и творчестве Горького, в основе которого лежит пьеса Михаила Дурненкова, где использованы только отрывки воспоминаний, писем, статей, официальных документов, рассказывающие о писателе.

В постановке, которую осуществил на сцене МХТ режиссер Рыжаков вместе с художником Николаем Симоновым, особое место отведено отношениям с МХАТом и его создателями, поскольку именно опыт работы с современной драматургией Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко способствует рождению Горького как драматурга, чьи пьесы и сегодня востребованы театрами во всем мире.

"История Художественного театра и история жизни Максима Горького это и есть история нашей страны, и если говорить, что театр — модель мира, это и есть та модель, которая требует нашего осмысления. История отношений самого Горького и Художественного театра прослеживается в поиске и борьбе, и, прежде всего, в борьбе за человека в самом себе … И когда мы сегодня представляем нашу композицию, нас, прежде всего, привлекает Горький как человек. Крупнейший деятель, литератор, который был нужен театру", — сказал накануне премьеры Рыжаков.

Год Горького в МХТ имени Чехова начался еще в прошлом сезоне: в театре прошла горьковская режиссерская лаборатория, в результате которой репертуар пополнился спектаклем "Мальва".

Также с 1 января по 31 декабря 2018 года каждый день блоги МХТ в социальных сетях публикуют выдержки из летописи жизни и творчества Горького (издание 1958-1960 годов).