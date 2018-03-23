Кончаловский рассказал, когда завершатся работы над фильмом о Микеланджело

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Режиссер Андрей Кончаловский рассчитывает летом завершить работу над своим новым фильмом о Микеланджело Буонарроти "Монстр. Видения".

"Я надеюсь, что летом", — сказал Кончаловский РИА Новости.

Производство картины осуществляет Фонд Андрея Кончаловского по поддержке кино и сценических искусств совместно с итальянской компанией Jean Vigo Italia при участии благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт", Минкультуры РФ, а также Первого канала и Rai Cinema. Генеральным продюсером фильма выступил известный российский предприниматель Алишер Усманов.

В новом фильме Кончаловский намерен показать несколько эпизодов из жизни Микеланджело, опираясь на жанр "видения". Роль Микеланджело исполнит итальянский актер Альберто Тестоне, роль маркиза Маласпина — Умберто Орсини, а в роли Папы Юлия II выступит Массимо де Франкович. В картине примут участие и непрофессиональные артисты. Фильм будет снят на итальянском языке.

В январе министр культуры РФ Владимир Мединский говорил, что Россия планирует отправить фильм на Венецианский кинофестиваль.