Сто молодых поэтов претендуют на победу в фестивале "Филатов-Фест"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сто молодых поэтов примут участие в очных турах фестиваля "Филатов-Фест", которые начнутся 30 марта в Москве, сообщил на пресс-конференции в четверг продюсер мероприятия Иван Куприянов.

Фестиваль "Филатов-Фест" был основан в 2014 году, его художественным руководителем стал поэт и драматург Влад Маленко. Участие в этом конкурсе ежегодно принимают молодые авторы со всей России.

"Мы сегодня собрались в центровом моменте фестиваля. Четвертый фестиваль молодых поэтов был открыт 15 декабря. За это время прошел интернет-тур фестиваля: люди со всей России присылали заявки со своими стихами, и экспертная комиссия оценивала их, отбирала и в итоге составила список из 100 человек. Начиная с 30 марта, начнутся очные туры", — сказал Куприянов.

Он уточнил, что в каждом очном туре участвуют по десять поэтов, по двое из каждого тура проходят в полуфинал. Финал в этом году состоится 7 июня. По словам Куприянова, в этом году фестиваль оставил только одну номинацию — "Поэзия", чтобы полностью сосредоточиться на этом искусстве, и увеличил возрастной ценз до 35 лет. Ранее участие в конкурсе могли принимать талантливые люди до 30 лет. Председателем жюри "Филатов-Феста" является поэт Игорь Волгин.

"Фестиваль продвигает, открывает, и приближает к нам современную поэзию. Мне это очень импонирует. Фестивалей и конкурсов много, но здесь собралась такая команда, в которой работают профессиональные молодые ребята. Получается большой диапазон и объем выбора", — сказал член жюри, актер Анатолий Белый.

Куприянов отметил, что команда проекта уже строит планы на юбилей — в следующем году фестиваль отметит пятилетие. По его словам, "Филатов-Фест" может пройти в нескольких городах, в том числе, в Санкт-Петербурге.