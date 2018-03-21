Путин поздравил Михайловский театр со столетием оперной труппы

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета имени Мусоргского (Михайловского театра) со столетием оперной труппы и подчеркнул, что именно они воплощают в жизнь смелые новаторские проекты, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ровно сто лет назад, в далёком 1918 году, была создана оперная труппа вашего театра, начат отсчёт его новой истории. От души поздравляю вас с этим замечательным юбилеем… Сегодня здесь, в прекрасном старинном здании на Площади Искусств, сосредоточены мощные, яркие творческие силы, ставятся произведения отечественной и зарубежной классики, воплощаются в жизнь смелые, новаторские проекты, зажигаются новые "звёзды"", — говорится в поздравлении.

Президент также отметил, что легендарная сцена "Михайловского" помнит блестящую плеяду артистов и музыкантов, дирижёров и режиссёров, наставников и педагогов, которые за прошедшие десятилетия своим талантом и трудом внесли уникальный вклад в развитие культуры России.

Путин выразил уверенность в том, что коллектив сохранит сложившиеся традиции и приумножит славу русского театра, а также пожелал успехов, громких премьер и неиссякаемого вдохновения.

Датой рождения оперной труппы принято считать 6 марта 1918 года, когда в Михайловском давали "Севильского цирюльника". Собственный творческий коллектив нового оперного театра сформировался летом 1918 года, когда были утверждены составы хора и оркестра. Гала-концерт, посвященный юбилею, состоится в театре 21 марта. В программу гала-концерта включены фрагменты из разных сочинений, исполненных на сцене Михайловского театра. В концерте примут участие выдающиеся мастера оперной труппы: Сергей Лейферкус, Нина Романова, Николай Копылов, яркие молодые звезды, такие как Аида Гарифуллина. Музыкальное действие будет сопровождаться насыщенным видеорядом: режиссер мультимедиа Глеб Фильштинский обратился к редким историческим кадрам, найденным в архивах, и дал им жизнь с помощью современных технологий.