Машков объяснил реакцию на слова Путина о просмотре фильма "Движение вверх"

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Известный российский актер Владимир Машков объяснил РИА Новости свою реакцию на слова президента РФ Владимира Путина о том, что он посмотрел фильм "Движение вверх" не в кинотеатре, и рассказал, что глава государства не ходил на фильмы с его участием, хоть и интересуется кинематографом.

В январе Путин на встрече с доверенными лицами поблагодарил актера Владимира Машкова, который исполнил главную роль в спортивной драме "Движение вверх", за эту картину. Актер отметил, что не знал, что действующий президент сходил на картину, на что получил ответ президента, что для просмотра фильма он "никуда не ходил, флешку включил". Тогда Машков пошутил: "Украли?", на что президент парировал: "Нет, не украли, дали посмотреть".

"Это, видимо, сработал мой эгоизм. Владимир Владимирович интересуется кинематографом, а на фильмы, в которых я снимался, он не ходил. Видимо, так сработало", — сказал Машков РИА Новости. По его словам, никаких последствий для него за шутливый вопрос не было. "Нет, ничего не было", — сказал он.

"Я действительно волновался, чтобы фильм не сперли. Это инстинктивно вышло", — добавил он.

Фильм Антона Мегердичева "Движение вверх" стал самым кассовым российским фильмом в истории, за два месяца собрав в прокате более 3 миллиардов рублей, а также занял пятое место в десятке самых кассовых фильмов российского проката. Картина рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене.