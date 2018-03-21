Машков объяснил реакцию на слова Путина о просмотре фильма "Движение вверх"

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Известный российский актер Владимир Машков объяснил РИА Новости свою реакцию на слова президента РФ Владимира Путина о том, что он посмотрел фильм "Движение вверх" не в кинотеатре, и рассказал, что глава государства не ходил на фильмы с его участием, хоть и интересуется кинематографом.
"Это, видимо, сработал мой эгоизм. Владимир Владимирович интересуется кинематографом, а на фильмы, в которых я снимался, он не ходил. Видимо, так сработало", — сказал Машков РИА Новости. По его словам, никаких последствий для него за шутливый вопрос не было. "Нет, ничего не было", — сказал он.
"Я действительно волновался, чтобы фильм не сперли. Это инстинктивно вышло", — добавил он.
Фильм Антона Мегердичева "Движение вверх" стал самым кассовым российским фильмом в истории, за два месяца собрав в прокате более 3 миллиардов рублей, а также занял пятое место в десятке самых кассовых фильмов российского проката. Картина рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене.