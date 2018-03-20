"Смешарики", "Я худею" и "Т-34" представят на кинорынке в Гонконге

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские компании представят фильмы "Смешарики", "Я худею" и "Т-34" на международном кино- и телевизионном рынке Filmart в Гонконге, который продлится до 22 марта, сообщает пресс-служба компании Роскино во вторник.
Более того, компания Wizart представит анимационные фильмы "Снежная Королева: Зазеркалье", "Волки и овцы: ход свиней" и 26-серийный телевизионный сериал "Снежные истории", а группа компаний "Планета Информ" — драму "Непрощенный", фильм ужасов "Фото на память" и комедию "Я худею". Art Pictures Studio Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского представит на рынке две комедии — "Рейтинг" и "Только не они", а компания Марс Медиа — картины "Т-34" и "Идеальные".
Также Роскино презентует в Гонконге Кинокомиссию Москвы, чья основная задача — поддержка российских и международных кино и телепроизводящих компаний, заинтересованных в съемках на территории российской столицы. "В Гонконге мы заявляем Кинокомиссию Москвы уже второй год. В прошлом году мы практически делали анонс проекта, а в этот раз мы представляем результат масштабной и кропотливой работы, проведенной в течение года", — подчеркнула глава Роскино Екатерина Мцитуридзе, чьи слова приводит пресс-служба.