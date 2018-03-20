"Смешарики", "Я худею" и "Т-34" представят на кинорынке в Гонконге

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские компании представят фильмы "Смешарики", "Я худею" и "Т-34" на международном кино- и телевизионном рынке Filmart в Гонконге, который продлится до 22 марта, сообщает пресс-служба компании Роскино во вторник.

"Новинки российского кинематографа и анимации, а также вся информация о современном российском кино представлена на стенде Roskino – Russian Cinema Worldwide… Группа компаний "Рикки" представит на Filmart три анимационные картины: комедии "Смешарики. ДежаВю", "Мой Домовой" и "Детский мир", — говорится в сообщении.

Более того, компания Wizart представит анимационные фильмы "Снежная Королева: Зазеркалье", "Волки и овцы: ход свиней" и 26-серийный телевизионный сериал "Снежные истории", а группа компаний "Планета Информ" — драму "Непрощенный", фильм ужасов "Фото на память" и комедию "Я худею". Art Pictures Studio Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского представит на рынке две комедии — "Рейтинг" и "Только не они", а компания Марс Медиа — картины "Т-34" и "Идеальные".

Также Роскино презентует в Гонконге Кинокомиссию Москвы, чья основная задача — поддержка российских и международных кино и телепроизводящих компаний, заинтересованных в съемках на территории российской столицы. "В Гонконге мы заявляем Кинокомиссию Москвы уже второй год. В прошлом году мы практически делали анонс проекта, а в этот раз мы представляем результат масштабной и кропотливой работы, проведенной в течение года", — подчеркнула глава Роскино Екатерина Мцитуридзе, чьи слова приводит пресс-служба.

Он добавила, что международным продюсерам и менеджерам представят часть совместного фотопроекта Роскино и Антона Ланге "Москва в движении", где запечатлены как знаковые, так и малоизвестные локации города, полную базу ведущих производственных компаний, базу компаний, предоставляющих лучшие условия на аренду техники для производства фильмов и телевизионных сериалов, и разработанный департаментом транспорта Москвы уникальный регламент для проведения съемок на улицах, магистралях и сложнодоступных объектах города.