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Культура

Минкультуры может разделить должности директора и худрука в МХТ им. Чехова

14:3920.03.2018
(обновлено: 14:40 20.03.2018)
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© РИА Новости / Борис ПриходькоПерейти в фотобанкЗдание Московского Художественного академического театра имени А.П. Чехова. Архивное фотоЗдание Московского Художественного академического театра имени А.П. Чехова. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Приходько
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Минкультуры России раздумывают над тем, чтобы разделить должности директора и художественного руководителя в МХТ имени Чехова, поскольку совмещение этих позиций делает худрука "чрезвычайно уязвимым", сказал РИА Новости замминистра культуры РФ Александр Журавский.

Цветы у портрета Олега Табакова возле главного входа в МХТ им. А.П. Чехова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мединский: Табаков не обсуждал кандидатуру преемника в МХТ имени Чехова

Возглавлявший МХТ народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище. Исполняющим обязанности директора МХТ стал Юрий Кравец, первый заместитель Табакова.

"Это вероятностное решение, сейчас мы раздумываем над этим вопросом. Жизнь показала, что совмещение в одном лице делает художественного руководителя чрезвычайно уязвимым. Нам бы этого не хотелось. Кроме того, этот вопрос мы обсуждали на театральном совете при министерстве. В целом, театральное сообщество тоже с этим согласно", — сказал Журавский.

Ранее председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин предложил Минкультуры и СТД подготовить совместные рекомендации по расширению практики управления театром на основе разделения сфер ведения между художественным руководителем и директором театра.

Здание Московского Художественного театра. Архив
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Назначен врио директора МХТ им. Чехова

В данный момент, согласно действующему Положению о театре в РФ, форма руководства театром осуществляется по выбору учредителя либо на основе единоначалия, либо на основе разделения сфер деятельности, причем вторая форма выбирается крайне редко. По мнению Калягина, именно это в последнее время стало причиной предъявления худрукам ряда театров претензий, связанных с финансово-хозяйственными нарушениями.

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