В Москве и Петербурге отменили спектакли с участием Федора Добронравова

Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта на прогоне спектакля в постановке Леонида Трушкина Спасатель

Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта на прогоне спектакля в постановке Леонида Трушкина Спасатель

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Спектакли "Где мы?" и "Чудики" с участием Федора Добронравова отменены в Московском театре Сатиры и в Петербурге, прокомментировала РИА Новости агент актера Ирина Сойкина.

Ранее агент подтвердила, что Добронравов попал в больницу. Она не раскрыла подробностей, но уточнила, что "уже ничего страшного".

"Спектакль "Где мы?" в Театре сатиры 21 марта отменен, а также спектакль "Чудики" (продюсерской компании Добронравова) в Петербурге 25 марта", — сказала агент.

Народный артист России Федор Добронравов снимался в фильмах "Ликвидация", "День радио", сериале "Сваты" и других. Актер также известен своими театральными работами.