Фильм Павла Лунгина "Братство" выйдет в прокат осенью

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Выход в прокат нового фильм Павла Лунгина "Братство" о войне в Афганистане планируется осенью, сообщила пресс-служба фильма.

"Режиссер Павел Лунгин завершает работу над фильмом "Братство". Выход в прокат планируется осенью 2018 года", — говорится в сообщении.

Действие фильма происходит в 1988 году во время войны в Афганистане. От главного героя – молодого лейтенанта Василия Железнякова по прозвищу Грек – зависит безопасный проход дивизии через перевал, который контролирует один из самых жестоких бандитов. Чтобы дивизия вернулась в Россию с наименьшими потерями, Греку придется остаться у него в заложниках.

Фильм основан на реальных событиях – воспоминаниях старших офицеров службы внешней разведки.

В фильме снимались Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Федор Лавров, Олег Васильков и другие.