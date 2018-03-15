Россия простилась с великим артистом Олегом Табаковым

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Близкие, коллеги и ученики Олега Табакова простились со своим любимым другом, преподавателем и наставником на сцене Московского художественного театра имени Чехова. Все пять часов прощания поток людей не иссякал, почтить память великого артиста пришел президент Владимир Путин, актеры Валентин Гафт, Сергей Безруков, Владимир Машков, актрисы Светлана Немоляева и Галина Волчек.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. В четверг к МХТ имени Чехова проститься с Табаковым пришли сотни людей. У центрального подъезда театра все усыпано цветами, которые несли поклонники с того момента, когда узнали трагическую весть.

Открытый гроб с телом был установлен на основной сцене МХТ, возле него сидели родственники артиста — жена Марина Зудина, дочь Мария, сыновья Антон и Павел Табаковы. На заднике сцены на экране показывали фотографии Олега Павловича Табакова в разных его ролях — совсем молодого и уже в преклонных летах. Никогда за всю его историю на сцене театра не было столько артистов, и это только самые близкие люди Табакова — родные, друзья и коллеги по искусству.

Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с актерами Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и художником Ильей Глазуновым.

Продолжатель мхатовской школы

"Сегодня мы собрались, чтобы попрощаться с Олегом Павловичем Табаковым. Понимание великой утраты, ощущение страшной пустоты. Мы сегодня пришли в МХТ, где Олег Павлович не вышел нам навстречу. Понимание, что мы понесли такую тяжелую утрату, которую очень трудно будет восполнить, которую восполнить воистину невозможно", — сказала зампредседателя правительства Ольга Голодец, едва сдерживая слезы.

По ее словам, Табаков был величайшим актером нашего времени, величайшим актером современности, человеком удивительного дара, который работал каждый день над собой, с учениками, со своей труппой.

"Он говорил, что у него есть миссия — он продолжатель великой мхатовской школы, он добился того, чтобы школа Станиславского продолжала жить", — подчеркнула вице-премьер.

Министр культуры Владимир Мединский отметил, что Табаков стал родным для всех граждан нашей страны, которые воспринимали его как члена семьи.

"Я не знаю, что могу сказать. Редко бывает, когда в одном человеке совмещается столько талантов — гениальный актер, выдающийся режиссер, великий педагог, воспитавший всех, плеяду. Я бы еще добавил — редчайший, выдающийся администратор театра, создавший такой образцовый, разный, всем интересный театр", — сказал Мединский.

Президент Владимир Путин, поклонившись великому артисту, подошел к вдове Табакова Марине Зудиной. Он присел рядом и некоторое время с ней поговорил.

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Никогда не хмурился

"Самый серьезный сочинитель, творец, выдумщик и самый веселый человек, которого я знал в нашем театральном мире. Никогда не видел его нахмурившимся, никогда", — сказал художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров на церемонии прощания.

Режиссер рассказал, что когда он снимал фильм "Двенадцать стульев", то попросил Табакова, который играл "голубого воришку", пустить слезу. Тот вроде как пошутил, спросив, из какого глаза она должна вытечь. Захаров, все еще думая, что это шутка, ответил, что из левого и на третьем такте. По словам режиссера, он до сих пор содрогается от восторга и ужаса, потому что во время съемок у Табакова выкатилась слеза — из левого глаза и ровно на третьем такте.

"Меня совершенно изумило, как он смог подсмотреть наш национальный характер в лице кота Матроскина. Как можно было открыть такого персонажа, который составным элементом сидит в каждом из нас! Это было очень весело и прекрасно", — подчеркнул Захаров.

Его слова подтвердил и актер Александр Ширвиндт. "Я думаю, ведь Олег Павлович, навскидку, завидно мощнее всех. Его мощь, она настолько безапелляционно прекрасна, что сколько мы его знаем, всегда удивляешься поступку, движениям и решениям. Это удивительная судьба, счастливая и страшно рисковая", — отметил он.

Прощай, учитель!

Попрощались с любимым учителем и его самые знаменитые ученики — Сергей Безруков, Владимир Машков и Евгений Миронов.

"Тяжело. Нас, учеников, всегда называли "цыплятами табака". Из возраста цыплят выросли, но цыплятами в душе и остались. Вы для нас были не просто учителем, но отец родной", — сказал Безруков.

По его словам, Табаков всегда относился к своим ученикам с отеческой заботой. "Конечно, мы осиротели. Такой серьезный удар, с нас большой спрос, потому что, являясь учеником, ты всегда несешь ответственность, на тебя пристальный взгляд, потому что ты ученик Табакова. Нужно быть достойным", — отметил Безруков.

Машков поблагодарил Табакова за то, что он подарил своим ученикам судьбу. "Прости, что не были убедительны, когда просили тебя остаться, но этот солнечный реактор будет работать вечно, до встречи", — сказал актер.

Миронов заметил, что, скорее всего, Олег Павлович улыбается в данный момент и думает: "Кончайте заниматься ерундой, занимайтесь делом!".

По его словам, Табаков подарил своим ученикам ощущение, что актерская профессия — это не просто работа, а жизнь. "Он так был счастлив и так любил эту жизнь, что он нас этим заразил, но таким как он быть невозможно", — подчеркнул Миронов.

Сочетание несочетаемого

Как отметил актер Сергей Юрский, в словах Табакова всегда была "поразительная смесь шутки и иронии, насмешки, почти шутовства и абсолютного серьеза". "Он это умел в жизни, и он это умел на сцене. Сочетание несочетаемого", — подчеркнул артист.

"Горечь и боль наполняют сегодняшний день для многих тысяч, а, может быть, десятков тысяч, скорее всего, сотен тысяч людей. Горечь и боль были фоном жизни для очень многих людей, и в частности моей жизни и жизни моей семьи, в течение пяти месяцев, в которые Олег находился в тяжелой мучительной болезни. Все страдали за него, но трудно себе представить, как страдал он", — сказал Юрский.

"Плачет сердце, плачет душа, плачут люди нашего театра, плачет сцена, на которой он творил, на которую он принес молодость, свежесть, свет, надежду. Я думаю, мы даже не понимаем степень беды, как оглушенные", — сказала актриса Ирина Мирошниченко. Она поблагодарила Табакова за то, что он предоставил ей возможность так долго жить и работать рядом с ним.

"Это образ, на самом деле, не прозаический, а только поэтический — его объяснить прозаическими словами нельзя. Это феномен, зарифмованный Господом Богом, — Олег Табаков", — подчеркнул актер Вениамин Смехов.