Россия простилась с великим артистом Олегом Табаковым

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Близкие, коллеги и ученики Олега Табакова простились со своим любимым другом, преподавателем и наставником на сцене Московского художественного театра имени Чехова. Все пять часов прощания поток людей не иссякал, почтить память великого артиста пришел президент Владимир Путин, актеры Валентин Гафт, Сергей Безруков, Владимир Машков, актрисы Светлана Немоляева и Галина Волчек.
Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. В четверг к МХТ имени Чехова проститься с Табаковым пришли сотни людей. У центрального подъезда театра все усыпано цветами, которые несли поклонники с того момента, когда узнали трагическую весть.
Открытый гроб с телом был установлен на основной сцене МХТ, возле него сидели родственники артиста — жена Марина Зудина, дочь Мария, сыновья Антон и Павел Табаковы. На заднике сцены на экране показывали фотографии Олега Павловича Табакова в разных его ролях — совсем молодого и уже в преклонных летах. Никогда за всю его историю на сцене театра не было столько артистов, и это только самые близкие люди Табакова — родные, друзья и коллеги по искусству.
Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с актерами Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и художником Ильей Глазуновым.
Известные деятели культуры, чиновники и обычные зрители с утра идут к зданию Московского Художественного театра имени А.П.Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером.
У центрального подъезда театра все усыпано цветами. На фото: актер, главный режиссер Московского драматического театра "СФера" Александр Коршунов.
Прощание в театре будет проходить с 9 утра до часу дня.
Гроб с телом артиста был установлен на основной сцене Московского Художественного театра.
Павел Табаков, Марина Зудина и Владимир Машков во время церемонии прощания.
Художественный руководитель театра Et Cetera, актер Александр Калягин (в центре) на панихиде.
Директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова у входа в здание МХТ.
Проститься с народным артистом приехал и президент России Владимир Путин.
Все пять часов прощания поток людей в Камергерском переулке не иссякал.
После окончания панихиды Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с актерами Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и художником Ильей Глазуновым.
Гроб с телом актера и режиссера Олега Табакова выносят из здания Московского Художественного театра.
Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.
Продолжатель мхатовской школы
"Сегодня мы собрались, чтобы попрощаться с Олегом Павловичем Табаковым. Понимание великой утраты, ощущение страшной пустоты. Мы сегодня пришли в МХТ, где Олег Павлович не вышел нам навстречу. Понимание, что мы понесли такую тяжелую утрату, которую очень трудно будет восполнить, которую восполнить воистину невозможно", — сказала зампредседателя правительства Ольга Голодец, едва сдерживая слезы.
По ее словам, Табаков был величайшим актером нашего времени, величайшим актером современности, человеком удивительного дара, который работал каждый день над собой, с учениками, со своей труппой.
"Он говорил, что у него есть миссия — он продолжатель великой мхатовской школы, он добился того, чтобы школа Станиславского продолжала жить", — подчеркнула вице-премьер.
Министр культуры Владимир Мединский отметил, что Табаков стал родным для всех граждан нашей страны, которые воспринимали его как члена семьи.
"Я не знаю, что могу сказать. Редко бывает, когда в одном человеке совмещается столько талантов — гениальный актер, выдающийся режиссер, великий педагог, воспитавший всех, плеяду. Я бы еще добавил — редчайший, выдающийся администратор театра, создавший такой образцовый, разный, всем интересный театр", — сказал Мединский.
Президент Владимир Путин, поклонившись великому артисту, подошел к вдове Табакова Марине Зудиной. Он присел рядом и некоторое время с ней поговорил.
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Путин простился с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
Никогда не хмурился
"Самый серьезный сочинитель, творец, выдумщик и самый веселый человек, которого я знал в нашем театральном мире. Никогда не видел его нахмурившимся, никогда", — сказал художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров на церемонии прощания.
Режиссер рассказал, что когда он снимал фильм "Двенадцать стульев", то попросил Табакова, который играл "голубого воришку", пустить слезу. Тот вроде как пошутил, спросив, из какого глаза она должна вытечь. Захаров, все еще думая, что это шутка, ответил, что из левого и на третьем такте. По словам режиссера, он до сих пор содрогается от восторга и ужаса, потому что во время съемок у Табакова выкатилась слеза — из левого глаза и ровно на третьем такте.
"Меня совершенно изумило, как он смог подсмотреть наш национальный характер в лице кота Матроскина. Как можно было открыть такого персонажа, который составным элементом сидит в каждом из нас! Это было очень весело и прекрасно", — подчеркнул Захаров.
Его слова подтвердил и актер Александр Ширвиндт. "Я думаю, ведь Олег Павлович, навскидку, завидно мощнее всех. Его мощь, она настолько безапелляционно прекрасна, что сколько мы его знаем, всегда удивляешься поступку, движениям и решениям. Это удивительная судьба, счастливая и страшно рисковая", — отметил он.
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Прощай, учитель!
Попрощались с любимым учителем и его самые знаменитые ученики — Сергей Безруков, Владимир Машков и Евгений Миронов.
"Тяжело. Нас, учеников, всегда называли "цыплятами табака". Из возраста цыплят выросли, но цыплятами в душе и остались. Вы для нас были не просто учителем, но отец родной", — сказал Безруков.
По его словам, Табаков всегда относился к своим ученикам с отеческой заботой. "Конечно, мы осиротели. Такой серьезный удар, с нас большой спрос, потому что, являясь учеником, ты всегда несешь ответственность, на тебя пристальный взгляд, потому что ты ученик Табакова. Нужно быть достойным", — отметил Безруков.
Машков поблагодарил Табакова за то, что он подарил своим ученикам судьбу. "Прости, что не были убедительны, когда просили тебя остаться, но этот солнечный реактор будет работать вечно, до встречи", — сказал актер.
Миронов заметил, что, скорее всего, Олег Павлович улыбается в данный момент и думает: "Кончайте заниматься ерундой, занимайтесь делом!".
По его словам, Табаков подарил своим ученикам ощущение, что актерская профессия — это не просто работа, а жизнь. "Он так был счастлив и так любил эту жизнь, что он нас этим заразил, но таким как он быть невозможно", — подчеркнул Миронов.
Прощание с актером Олегом Табаковым
Сочетание несочетаемого
Как отметил актер Сергей Юрский, в словах Табакова всегда была "поразительная смесь шутки и иронии, насмешки, почти шутовства и абсолютного серьеза". "Он это умел в жизни, и он это умел на сцене. Сочетание несочетаемого", — подчеркнул артист.
"Горечь и боль наполняют сегодняшний день для многих тысяч, а, может быть, десятков тысяч, скорее всего, сотен тысяч людей. Горечь и боль были фоном жизни для очень многих людей, и в частности моей жизни и жизни моей семьи, в течение пяти месяцев, в которые Олег находился в тяжелой мучительной болезни. Все страдали за него, но трудно себе представить, как страдал он", — сказал Юрский.
"Плачет сердце, плачет душа, плачут люди нашего театра, плачет сцена, на которой он творил, на которую он принес молодость, свежесть, свет, надежду. Я думаю, мы даже не понимаем степень беды, как оглушенные", — сказала актриса Ирина Мирошниченко. Она поблагодарила Табакова за то, что он предоставил ей возможность так долго жить и работать рядом с ним.
"Это образ, на самом деле, не прозаический, а только поэтический — его объяснить прозаическими словами нельзя. Это феномен, зарифмованный Господом Богом, — Олег Табаков", — подчеркнул актер Вениамин Смехов.
Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей.
Первое выступление будущего народного артиста произошло на соленом озере Эльтон, где во время Великой Отечественной войны мать Табакова работала терапевтом в госпитале. Семилетний Лелик принял участие в постановке самодеятельного военного скетча. На фото: кадр из фильма "Аплодисменты, аплодисменты..." 1985 год.
Параллельно с обучением в средней школе Табаков ходил в шахматный кружок во Дворце пионеров. Именно там его заметила руководитель детского театра "Молодая гвардия" Наталья Иосифовна Сухостав и пригласила участвовать в новой постановке. С тех пор вплоть до окончания школы Табаков трижды в неделю ходил на занятия в театр и сыграл там главные роли во всех постановках. На фото: президент России Владимир Путин и Олег Табаков перед началом торжественного вечера, посвященного открытию Года литературы в России. 2015 год.
В 1953 году Табаков поступил в Школу-студию МХАТ на курс народного артиста СССР Василия Топоркова. Вместе с ним учились Евгений Урбанский, Валентин Гафт, Майя Менглет, Владлен Паулус. Самой заметной студенческой работой Табакова стала роль Хлестакова в "Ревизоре". Успехи на сцене позволили молодому артисту получать Качаловскую стипендию, которая была в два раза выше обычной. На фото: Игорь Верник и Олег Табаков в сцене из спектакля по пьесе Евгения Шварца "Дракон" в постановке Константина Богомолова в МХТ имени А.П. Чехова. 2017 год.
В 1955 году в недрах Школы-студии МХАТ появилась Студия молодых актеров, которую возглавил ученик Топоркова Олег Ефремов. Он поставил несколько дипломных спектаклей на курсе 1955 года выпуска, на котором учились Галина Волчек и Игорь Кваша, а позже, в 1957 году, на выпускном курсе, где учился Табаков. Студия и успех ее спектакля "Вечно живые", в котором Табаков начал играть в 1957 году, стали предвестниками создания театра "Современник". На фото: Олег Табаков во время вручения премии "Лица-2005" в номинации "Лицо года". 2005 год.
Основали "Современник" в 1958 году семь выпускников Школы-студии МХАТ разных лет: Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и Виктор Сергачев. Это был первый театр в стране, созданный творческим объединением единомышленников. На фото: артисты Московского художественного театра имени А. П. Чехова поздравляют Олега Табакова с 75-летием на юбилейном вечере "Признание в любви". 2010 год.
Табаков был одним из ведущих артистов "Современника". На его счету роли в спектаклях "В поисках радости", "Обыкновенная история","Всегда в продаже", "Баллада о невеселом кабачке", "Четвертый", "Назначение", "С вечера до полудня", "Декабристы" и другие. В 1968 году по приглашению театра "Чиногерны клуб" Табаков сыграл в Праге Хлестакова. На фото: Олег Табаков в роли заведующей буфетом Клавдии Ивановны в сатирической фантазии Василия Аксенова "Всегда в продаже" в постановке Московского театра-студии "Современник". 1965 год.
В 1970 году после назначения Ефремова худруком МХАТа, Табаков стал директором "Современника" и способствовал утверждению Волчек на должность главного режиссера театра. В качестве актера Табаков играл в "Современнике" вплоть до 1983 года, когда перешел во МХАТ, где был занят в спектаклях "Амадей", "Скамейка", "Кабала святош", "Горе от ума", и "Тартюф" На фото: Олег Табаков на репетиции. 1982 год.
В 1976-1986 годах Табаков выпустил два курса в ГИТИСе, ставших основой знаменитой "Табакерки". Премьерный спектакль в подвале на Чаплыгина сыграли в 1978 году. Лишь спустя шесть лет замминистра культуры подписал приказ о создании Театра-студии под руководством Олега Табакова. На фото: Олег Табаков стреляет из пушки с Нарышкиного бастиона Петропавловской крепости в честь 25-летнего юбилея "Табакерки". 2012 год.
С 1986 по 2000 год Табаков занимал пост ректора Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса. В 1992 году он основал Летнюю школу имени К.С. Станиславского в Бостоне, а в 2009 году открыл собственную Московскую театральную школу и учредил премию своего имени. На фото: Олег Табаков объявляет лауреатов учрежденной им премии. 2016 год.
С 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXАТ (с 2004 года — МХТ) имени А.П. Чеxова, с 2004 года исполнял и обязанности директора театра. Параллельно с административной работой Табаков играл в спектаклях "Копенгаген", "Последняя жертва", "Юбилей ювелира" и других. На фото: Олег Табаков поздравляет артистов после окончания премьерного спектакля "Событие" по Владимиру Набокову в постановке Константина Богомолова. 2012 год.
В России, Европе и США Табаков поставил более 40 спектаклей по произведениям Николая Гоголя, Ивана Гончарова, Александра Островского, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Нила Саймона и других драматургов. На фото: Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной и сыном Павлом на премьере фильма Алексея Учителя "Край" в кинотеатре "Пушкинский". 2010 год.
Свою первую роль в кино Табаков сыграл еще на третьем курсе Школы-студии МХАТ, однако эта лента Михаила Швейцера "Тугой узел" пролежала на полках в запасниках порядка 30 лет. В 1960-1980-х годах он снимался в таких фильмах, как "Шумный день" (1960), "Живые и мертвые" (1963), "Война и мир" (1965-1967), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1972-1973), "Каштанка" (1975), "Двенадцать стульев" (1976), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979), "Полеты во сне и наяву" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987). На фото: Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме-эпопее "Война и мир". 1965 год.
Среди заметных работ Табакова 1990-2000-х годов фильмы "Ближний круг" (1991), "Сирота казанская" (1997), "Президент и его внучка" (2000), "Статский советник" (2005), "Поклонница" (2012), "Тот еще Карлсон" (2012), "Вечное возвращение" (2012), "Кухня. Последняя битва" (2017). На данный момент в активе Олега Павловича более 150 ролей в кино. На фото: Олег Табаков в роли Шелленберга и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телефильме "Семнадцать мгновений весны". 1974 год.
Олег Табаков много работал на радио и часто озвучивал мультипликационные фильмы. Особою любовь публики завоевал его кот Матроскин из историй про Простоквашино. Кроме того, в копилке актера озвучка мультфильмов "Бобик в гостях у Барбоса" (1977), "Ежик плюс черепаха" (1981), "Волк и теленок" (1984) и других. На фото: Олег Табаков вручает Андрею Звягинцеву приз за лучшую режиссуру на XIII Национальной премии в области кинематографии "Золотой орел". 2015 год.
Всего в театре, кино, на радио и телевидении Табаков сыграл около 200 ролей. На фото: художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева РАМН, главный кардиохирург России Лео Бокерия и художественный руководитель и директор МXТ имени А.П.Чеxова Олег Табаков перед началом встречи членов правительства и администрации президента с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина. 2012 год.
Олег Табаков удостоен многочисленных профессиональных премий и наград. Он лауреат Государственных премий СССР (1967) и России (1997), а также полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". На фото: Табаков во время вручения Российской Национальной актерской премии "Фигаро" на сцене театра имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге. 2013 год.