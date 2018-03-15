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Культура

Россия простилась с великим артистом Олегом Табаковым

Сюжет:
Умер Олег Табаков (80)
15:2315.03.2018
1109330
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПрощание с актером Олегом Табаковым в МосквеПрощание с актером Олегом Табаковым в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Близкие, коллеги и ученики Олега Табакова простились со своим любимым другом, преподавателем и наставником на сцене Московского художественного театра имени Чехова. Все пять часов прощания поток людей не иссякал, почтить память великого артиста пришел президент Владимир Путин, актеры Валентин Гафт, Сергей Безруков, Владимир Машков, актрисы Светлана Немоляева и Галина Волчек.

Люди у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Проститься с Табаковым в МХТ имени Чехова пришли сотни поклонников

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. В четверг к МХТ имени Чехова проститься с Табаковым пришли сотни людей. У центрального подъезда театра все усыпано цветами, которые несли поклонники с того момента, когда узнали трагическую весть.

Открытый гроб с телом был установлен на основной сцене МХТ, возле него сидели родственники артиста — жена Марина Зудина, дочь Мария, сыновья Антон и Павел Табаковы. На заднике сцены на экране показывали фотографии Олега Павловича Табакова в разных его ролях — совсем молодого и уже в преклонных летах. Никогда за всю его историю на сцене театра не было столько артистов, и это только самые близкие люди Табакова — родные, друзья и коллеги по искусству.

Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с актерами Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и художником Ильей Глазуновым.

Прощание с Олегом Табаковым
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкИзвестные деятели культуры, чиновники и обычные зрители с утра идут к зданию Московского Художественного театра имени А.П.Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером.Люди стоят в очереди у входа в здание Московского Художественного театра имени А.П.Чехова, где пройдет церемония прощания с актером Олегом Табаковым. 15 марта 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Известные деятели культуры, чиновники и обычные зрители с утра идут к зданию Московского Художественного театра имени А.П.Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУ центрального подъезда театра все усыпано цветами. На фото: актер, главный режиссер Московского драматического театра "СФера" Александр Коршунов.Актер, главный режиссер Московского драматического театра СФера Александр Коршунов у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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У центрального подъезда театра все усыпано цветами. На фото: актер, главный режиссер Московского драматического театра "СФера" Александр Коршунов.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПрощание в театре будет проходить с 9 утра до часу дня.Люди у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Прощание в театре будет проходить с 9 утра до часу дня.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГроб с телом артиста был установлен на основной сцене Московского Художественного театра.Церемония прощания с актером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гроб с телом артиста был установлен на основной сцене Московского Художественного театра.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПавел Табаков, Марина Зудина и Владимир Машков во время церемонии прощания.Сын О. Табакова актер Павел Табаков, вдова О. Табакова актриса Марина Зудина и актер Владимир Машков (слева направо) на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Павел Табаков, Марина Зудина и Владимир Машков во время церемонии прощания.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкХудожественный руководитель театра Et Cetera, актер Александр Калягин (в центре) на панихиде.Художественный руководитель театра Et Cetera, актер Александр Калягин (в центре) на церемонии прощания с актером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Художественный руководитель театра Et Cetera, актер Александр Калягин (в центре) на панихиде.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДиректор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова у входа в здание МХТ.Директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке, где пройдет церемония прощания с актером Олегом Табаковым
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова у входа в здание МХТ.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПроститься с народным артистом приехал и президент России Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Проститься с народным артистом приехал и президент России Владимир Путин.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВсе пять часов прощания поток людей в Камергерском переулке не иссякал.Люди с цветами у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Все пять часов прощания поток людей в Камергерском переулке не иссякал.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПосле окончания панихиды Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с актерами Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и художником Ильей Глазуновым.Люди с цветами у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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После окончания панихиды Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с актерами Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и художником Ильей Глазуновым.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГроб с телом актера и режиссера Олега Табакова выносят из здания Московского Художественного театра.Гроб с телом актера и режиссера Олега Табакова выносят из здания Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве, где проходила церемония прощания
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гроб с телом актера и режиссера Олега Табакова выносят из здания Московского Художественного театра.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОлег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.Молодые люди в окнах Школы-студии МХАТ в Камергерском переулке во время прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.
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Продолжатель мхатовской школы

"Сегодня мы собрались, чтобы попрощаться с Олегом Павловичем Табаковым. Понимание великой утраты, ощущение страшной пустоты. Мы сегодня пришли в МХТ, где Олег Павлович не вышел нам навстречу. Понимание, что мы понесли такую тяжелую утрату, которую очень трудно будет восполнить, которую восполнить воистину невозможно", — сказала зампредседателя правительства Ольга Голодец, едва сдерживая слезы.

Портрет народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ им. Чехова и Табакерки Олега Табакова в холле МХТ им. А. П. Чехова. 12 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Последний великий артист МХТ: не стало Олега Табакова

По ее словам, Табаков был величайшим актером нашего времени, величайшим актером современности, человеком удивительного дара, который работал каждый день над собой, с учениками, со своей труппой.

"Он говорил, что у него есть миссия — он продолжатель великой мхатовской школы, он добился того, чтобы школа Станиславского продолжала жить", — подчеркнула вице-премьер.

Министр культуры Владимир Мединский отметил, что Табаков стал родным для всех граждан нашей страны, которые воспринимали его как члена семьи.

"Я не знаю, что могу сказать. Редко бывает, когда в одном человеке совмещается столько талантов — гениальный актер, выдающийся режиссер, великий педагог, воспитавший всех, плеяду. Я бы еще добавил — редчайший, выдающийся администратор театра, создавший такой образцовый, разный, всем интересный театр", — сказал Мединский.

Президент Владимир Путин, поклонившись великому артисту, подошел к вдове Табакова Марине Зудиной. Он присел рядом и некоторое время с ней поговорил.

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Путин простился с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова

Никогда не хмурился

"Самый серьезный сочинитель, творец, выдумщик и самый веселый человек, которого я знал в нашем театральном мире. Никогда не видел его нахмурившимся, никогда", — сказал художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров на церемонии прощания.

Марк Захаров на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Захаров назвал Табакова самым серьезным творцом и веселым выдумщиком

Режиссер рассказал, что когда он снимал фильм "Двенадцать стульев", то попросил Табакова, который играл "голубого воришку", пустить слезу. Тот вроде как пошутил, спросив, из какого глаза она должна вытечь. Захаров, все еще думая, что это шутка, ответил, что из левого и на третьем такте. По словам режиссера, он до сих пор содрогается от восторга и ужаса, потому что во время съемок у Табакова выкатилась слеза — из левого глаза и ровно на третьем такте.

"Меня совершенно изумило, как он смог подсмотреть наш национальный характер в лице кота Матроскина. Как можно было открыть такого персонажа, который составным элементом сидит в каждом из нас! Это было очень весело и прекрасно", — подчеркнул Захаров.

Его слова подтвердил и актер Александр Ширвиндт. "Я думаю, ведь Олег Павлович, навскидку, завидно мощнее всех. Его мощь, она настолько безапелляционно прекрасна, что сколько мы его знаем, всегда удивляешься поступку, движениям и решениям. Это удивительная судьба, счастливая и страшно рисковая", — отметил он.

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Олег Табаков скончался на 83-м году жизни. Лучшие роли народного артиста

Прощай, учитель!

Попрощались с любимым учителем и его самые знаменитые ученики — Сергей Безруков, Владимир Машков и Евгений Миронов.

"Тяжело. Нас, учеников, всегда называли "цыплятами табака". Из возраста цыплят выросли, но цыплятами в душе и остались. Вы для нас были не просто учителем, но отец родной", — сказал Безруков.

Церемония прощания с актером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Цыплята табака": ученики Табакова пришли проститься с учителем

По его словам, Табаков всегда относился к своим ученикам с отеческой заботой. "Конечно, мы осиротели. Такой серьезный удар, с нас большой спрос, потому что, являясь учеником, ты всегда несешь ответственность, на тебя пристальный взгляд, потому что ты ученик Табакова. Нужно быть достойным", — отметил Безруков.

Машков поблагодарил Табакова за то, что он подарил своим ученикам судьбу. "Прости, что не были убедительны, когда просили тебя остаться, но этот солнечный реактор будет работать вечно, до встречи", — сказал актер.

Миронов заметил, что, скорее всего, Олег Павлович улыбается в данный момент и думает: "Кончайте заниматься ерундой, занимайтесь делом!".

По его словам, Табаков подарил своим ученикам ощущение, что актерская профессия — это не просто работа, а жизнь. "Он так был счастлив и так любил эту жизнь, что он нас этим заразил, но таким как он быть невозможно", — подчеркнул Миронов.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрощание с актером Олегом Табаковым
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Прощание с актером Олегом Табаковым

Сочетание несочетаемого

Как отметил актер Сергей Юрский, в словах Табакова всегда была "поразительная смесь шутки и иронии, насмешки, почти шутовства и абсолютного серьеза". "Он это умел в жизни, и он это умел на сцене. Сочетание несочетаемого", — подчеркнул артист.

Актер Олег Табаков в роли Шелленберга в фильме Семнадцать мгновений весны
© Киностудия им. М. Горького (1973)
Кот Матроскин, Обломов и мисс Эндрю: лучшие кинороли Олега Табакова

"Горечь и боль наполняют сегодняшний день для многих тысяч, а, может быть, десятков тысяч, скорее всего, сотен тысяч людей. Горечь и боль были фоном жизни для очень многих людей, и в частности моей жизни и жизни моей семьи, в течение пяти месяцев, в которые Олег находился в тяжелой мучительной болезни. Все страдали за него, но трудно себе представить, как страдал он", — сказал Юрский.

"Плачет сердце, плачет душа, плачут люди нашего театра, плачет сцена, на которой он творил, на которую он принес молодость, свежесть, свет, надежду. Я думаю, мы даже не понимаем степень беды, как оглушенные", — сказала актриса Ирина Мирошниченко. Она поблагодарила Табакова за то, что он предоставил ей возможность так долго жить и работать рядом с ним.

"Это образ, на самом деле, не прозаический, а только поэтический — его объяснить прозаическими словами нельзя. Это феномен, зарифмованный Господом Богом, — Олег Табаков", — подчеркнул актер Вениамин Смехов.

Олег Табаков: легендарный современник в театре, жизни и кино
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОлег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей.Актер и режиссер Олег Табаков и его супруга актриса Марина Зудина на презентации книги Табаков русской сцены, приуроченной к открытию нового юбилейного сезона в Театре под руководством Олега Табакова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервое выступление будущего народного артиста произошло на соленом озере Эльтон, где во время Великой Отечественной войны мать Табакова работала терапевтом в госпитале. Семилетний Лелик принял участие в постановке самодеятельного военного скетча. На фото: кадр из фильма "Аплодисменты, аплодисменты..." 1985 год.Народные артисты СССР Людмила Гурченко и Олег Табаков
© РИА Новости
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Первое выступление будущего народного артиста произошло на соленом озере Эльтон, где во время Великой Отечественной войны мать Табакова работала терапевтом в госпитале. Семилетний Лелик принял участие в постановке самодеятельного военного скетча. На фото: кадр из фильма "Аплодисменты, аплодисменты..." 1985 год.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПараллельно с обучением в средней школе Табаков ходил в шахматный кружок во Дворце пионеров. Именно там его заметила руководитель детского театра "Молодая гвардия" Наталья Иосифовна Сухостав и пригласила участвовать в новой постановке. С тех пор вплоть до окончания школы Табаков трижды в неделю ходил на занятия в театр и сыграл там главные роли во всех постановках. На фото: президент России Владимир Путин и Олег Табаков перед началом торжественного вечера, посвященного открытию Года литературы в России. 2015 год.Президент России Владимир Путин и художественный руководитель Московского художественного театра имени А.П. Чехова Олег Табаков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Параллельно с обучением в средней школе Табаков ходил в шахматный кружок во Дворце пионеров. Именно там его заметила руководитель детского театра "Молодая гвардия" Наталья Иосифовна Сухостав и пригласила участвовать в новой постановке. С тех пор вплоть до окончания школы Табаков трижды в неделю ходил на занятия в театр и сыграл там главные роли во всех постановках. На фото: президент России Владимир Путин и Олег Табаков перед началом торжественного вечера, посвященного открытию Года литературы в России. 2015 год.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВ 1953 году Табаков поступил в Школу-студию МХАТ на курс народного артиста СССР Василия Топоркова. Вместе с ним учились Евгений Урбанский, Валентин Гафт, Майя Менглет, Владлен Паулус. Самой заметной студенческой работой Табакова стала роль Хлестакова в "Ревизоре". Успехи на сцене позволили молодому артисту получать Качаловскую стипендию, которая была в два раза выше обычной. На фото: Игорь Верник и Олег Табаков в сцене из спектакля по пьесе Евгения Шварца "Дракон" в постановке Константина Богомолова в МХТ имени А.П. Чехова. 2017 год.Игорь Верник и Олег Табаков на показе спектакля по пьесе Евгения Шварца Дракон в постановке Константина Богомолова в МХТ имени А.П. Чехова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В 1953 году Табаков поступил в Школу-студию МХАТ на курс народного артиста СССР Василия Топоркова. Вместе с ним учились Евгений Урбанский, Валентин Гафт, Майя Менглет, Владлен Паулус. Самой заметной студенческой работой Табакова стала роль Хлестакова в "Ревизоре". Успехи на сцене позволили молодому артисту получать Качаловскую стипендию, которая была в два раза выше обычной. На фото: Игорь Верник и Олег Табаков в сцене из спектакля по пьесе Евгения Шварца "Дракон" в постановке Константина Богомолова в МХТ имени А.П. Чехова. 2017 год.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 1955 году в недрах Школы-студии МХАТ появилась Студия молодых актеров, которую возглавил ученик Топоркова Олег Ефремов. Он поставил несколько дипломных спектаклей на курсе 1955 года выпуска, на котором учились Галина Волчек и Игорь Кваша, а позже, в 1957 году, на выпускном курсе, где учился Табаков. Студия и успех ее спектакля "Вечно живые", в котором Табаков начал играть в 1957 году, стали предвестниками создания театра "Современник". На фото: Олег Табаков во время вручения премии "Лица-2005" в номинации "Лицо года". 2005 год.Олег Табаков и Надежда Бабкина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В 1955 году в недрах Школы-студии МХАТ появилась Студия молодых актеров, которую возглавил ученик Топоркова Олег Ефремов. Он поставил несколько дипломных спектаклей на курсе 1955 года выпуска, на котором учились Галина Волчек и Игорь Кваша, а позже, в 1957 году, на выпускном курсе, где учился Табаков. Студия и успех ее спектакля "Вечно живые", в котором Табаков начал играть в 1957 году, стали предвестниками создания театра "Современник". На фото: Олег Табаков во время вручения премии "Лица-2005" в номинации "Лицо года". 2005 год.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкОсновали "Современник" в 1958 году семь выпускников Школы-студии МХАТ разных лет: Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и Виктор Сергачев. Это был первый театр в стране, созданный творческим объединением единомышленников. На фото: артисты Московского художественного театра имени А. П. Чехова поздравляют Олега Табакова с 75-летием на юбилейном вечере "Признание в любви". 2010 год.Юбилейный вечер Олега Табакова в МХТ имени А.П. Чехова
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Основали "Современник" в 1958 году семь выпускников Школы-студии МХАТ разных лет: Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и Виктор Сергачев. Это был первый театр в стране, созданный творческим объединением единомышленников. На фото: артисты Московского художественного театра имени А. П. Чехова поздравляют Олега Табакова с 75-летием на юбилейном вечере "Признание в любви". 2010 год.
© РИА Новости / Александр ГладштейнПерейти в фотобанкТабаков был одним из ведущих артистов "Современника". На его счету роли в спектаклях "В поисках радости", "Обыкновенная история","Всегда в продаже", "Баллада о невеселом кабачке", "Четвертый", "Назначение", "С вечера до полудня", "Декабристы" и другие. В 1968 году по приглашению театра "Чиногерны клуб" Табаков сыграл в Праге Хлестакова. На фото: Олег Табаков в роли заведующей буфетом Клавдии Ивановны в сатирической фантазии Василия Аксенова "Всегда в продаже" в постановке Московского театра-студии "Современник". 1965 год.Артист Олег Табаков в роли заведующей буфетом Клавдии Ивановны в сатирической фантазии В. Аксенова «Всегда в продаже» в постановке Московского театра-студии «Современник»
© РИА Новости / Александр Гладштейн
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Табаков был одним из ведущих артистов "Современника". На его счету роли в спектаклях "В поисках радости", "Обыкновенная история","Всегда в продаже", "Баллада о невеселом кабачке", "Четвертый", "Назначение", "С вечера до полудня", "Декабристы" и другие. В 1968 году по приглашению театра "Чиногерны клуб" Табаков сыграл в Праге Хлестакова. На фото: Олег Табаков в роли заведующей буфетом Клавдии Ивановны в сатирической фантазии Василия Аксенова "Всегда в продаже" в постановке Московского театра-студии "Современник". 1965 год.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ 1970 году после назначения Ефремова худруком МХАТа, Табаков стал директором "Современника" и способствовал утверждению Волчек на должность главного режиссера театра. В качестве актера Табаков играл в "Современнике" вплоть до 1983 года, когда перешел во МХАТ, где был занят в спектаклях "Амадей", "Скамейка", "Кабала святош", "Горе от ума", и "Тартюф" На фото: Олег Табаков на репетиции. 1982 год.Народный артист РСФСР, директор театра Современник Олег Табаков на репетиции
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В 1970 году после назначения Ефремова худруком МХАТа, Табаков стал директором "Современника" и способствовал утверждению Волчек на должность главного режиссера театра. В качестве актера Табаков играл в "Современнике" вплоть до 1983 года, когда перешел во МХАТ, где был занят в спектаклях "Амадей", "Скамейка", "Кабала святош", "Горе от ума", и "Тартюф" На фото: Олег Табаков на репетиции. 1982 год.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ 1976-1986 годах Табаков выпустил два курса в ГИТИСе, ставших основой знаменитой "Табакерки". Премьерный спектакль в подвале на Чаплыгина сыграли в 1978 году. Лишь спустя шесть лет замминистра культуры подписал приказ о создании Театра-студии под руководством Олега Табакова. На фото: Олег Табаков стреляет из пушки с Нарышкиного бастиона Петропавловской крепости в честь 25-летнего юбилея "Табакерки". 2012 год.Юбилей Московского театра под руководством Олега Табакова
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В 1976-1986 годах Табаков выпустил два курса в ГИТИСе, ставших основой знаменитой "Табакерки". Премьерный спектакль в подвале на Чаплыгина сыграли в 1978 году. Лишь спустя шесть лет замминистра культуры подписал приказ о создании Театра-студии под руководством Олега Табакова. На фото: Олег Табаков стреляет из пушки с Нарышкиного бастиона Петропавловской крепости в честь 25-летнего юбилея "Табакерки". 2012 год.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкС 1986 по 2000 год Табаков занимал пост ректора Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса. В 1992 году он основал Летнюю школу имени К.С. Станиславского в Бостоне, а в 2009 году открыл собственную Московскую театральную школу и учредил премию своего имени. На фото: Олег Табаков объявляет лауреатов учрежденной им премии. 2016 год.Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков на церемонии вручения премии Олега Табакова в Московском театре под руководством О.Табакова в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С 1986 по 2000 год Табаков занимал пост ректора Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса. В 1992 году он основал Летнюю школу имени К.С. Станиславского в Бостоне, а в 2009 году открыл собственную Московскую театральную школу и учредил премию своего имени. На фото: Олег Табаков объявляет лауреатов учрежденной им премии. 2016 год.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкС 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXАТ (с 2004 года — МХТ) имени А.П. Чеxова, с 2004 года исполнял и обязанности директора театра. Параллельно с административной работой Табаков играл в спектаклях "Копенгаген", "Последняя жертва", "Юбилей ювелира" и других. На фото: Олег Табаков поздравляет артистов после окончания премьерного спектакля "Событие" по Владимиру Набокову в постановке Константина Богомолова. 2012 год.Актеры на поклоне (слева направо) Марина Зудина, Александр Семчев, Игорь Верник и Андрей Давыдов, которых поздравляет художественный руководитель и директор театра Олег Табаков после окончания премьерного спектакля Событие по В.Набокову в постановке Константина Богомолова на сцене МХТ им. А.П.Чехова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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С 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXАТ (с 2004 года — МХТ) имени А.П. Чеxова, с 2004 года исполнял и обязанности директора театра. Параллельно с административной работой Табаков играл в спектаклях "Копенгаген", "Последняя жертва", "Юбилей ювелира" и других. На фото: Олег Табаков поздравляет артистов после окончания премьерного спектакля "Событие" по Владимиру Набокову в постановке Константина Богомолова. 2012 год.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ России, Европе и США Табаков поставил более 40 спектаклей по произведениям Николая Гоголя, Ивана Гончарова, Александра Островского, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Нила Саймона и других драматургов. На фото: Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной и сыном Павлом на премьере фильма Алексея Учителя "Край" в кинотеатре "Пушкинский". 2010 год.Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной и сыном Павлом на премьере фильма Алексея Учителя Край, которая состоялась в кинотеатре Пушкинский
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В России, Европе и США Табаков поставил более 40 спектаклей по произведениям Николая Гоголя, Ивана Гончарова, Александра Островского, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Нила Саймона и других драматургов. На фото: Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной и сыном Павлом на премьере фильма Алексея Учителя "Край" в кинотеатре "Пушкинский". 2010 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСвою первую роль в кино Табаков сыграл еще на третьем курсе Школы-студии МХАТ, однако эта лента Михаила Швейцера "Тугой узел" пролежала на полках в запасниках порядка 30 лет. В 1960-1980-х годах он снимался в таких фильмах, как "Шумный день" (1960), "Живые и мертвые" (1963), "Война и мир" (1965-1967), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1972-1973), "Каштанка" (1975), "Двенадцать стульев" (1976), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979), "Полеты во сне и наяву" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987). На фото: Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме-эпопее "Война и мир". 1965 год.Олег Табаков в фильме Война и мир
© РИА Новости
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Свою первую роль в кино Табаков сыграл еще на третьем курсе Школы-студии МХАТ, однако эта лента Михаила Швейцера "Тугой узел" пролежала на полках в запасниках порядка 30 лет. В 1960-1980-х годах он снимался в таких фильмах, как "Шумный день" (1960), "Живые и мертвые" (1963), "Война и мир" (1965-1967), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1972-1973), "Каштанка" (1975), "Двенадцать стульев" (1976), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979), "Полеты во сне и наяву" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987). На фото: Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме-эпопее "Война и мир". 1965 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСреди заметных работ Табакова 1990-2000-х годов фильмы "Ближний круг" (1991), "Сирота казанская" (1997), "Президент и его внучка" (2000), "Статский советник" (2005), "Поклонница" (2012), "Тот еще Карлсон" (2012), "Вечное возвращение" (2012), "Кухня. Последняя битва" (2017). На данный момент в активе Олега Павловича более 150 ролей в кино. На фото: Олег Табаков в роли Шелленберга и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телефильме "Семнадцать мгновений весны". 1974 год.Актеры Олег Табаков и Вячеслав Тихонов в фильме Семнадцать мгновений весны
© РИА Новости
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Среди заметных работ Табакова 1990-2000-х годов фильмы "Ближний круг" (1991), "Сирота казанская" (1997), "Президент и его внучка" (2000), "Статский советник" (2005), "Поклонница" (2012), "Тот еще Карлсон" (2012), "Вечное возвращение" (2012), "Кухня. Последняя битва" (2017). На данный момент в активе Олега Павловича более 150 ролей в кино. На фото: Олег Табаков в роли Шелленберга и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телефильме "Семнадцать мгновений весны". 1974 год.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкОлег Табаков много работал на радио и часто озвучивал мультипликационные фильмы. Особою любовь публики завоевал его кот Матроскин из историй про Простоквашино. Кроме того, в копилке актера озвучка мультфильмов "Бобик в гостях у Барбоса" (1977), "Ежик плюс черепаха" (1981), "Волк и теленок" (1984) и других. На фото: Олег Табаков вручает Андрею Звягинцеву приз за лучшую режиссуру на XIII Национальной премии в области кинематографии "Золотой орел". 2015 год.Художественный руководитель Московского художественного театра имени А.П. Чехова Олег Табаков (слева) вручает приз режиссеру Андрею Звягинцеву на XIII торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой орел
© РИА Новости / Владимир Песня
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Олег Табаков много работал на радио и часто озвучивал мультипликационные фильмы. Особою любовь публики завоевал его кот Матроскин из историй про Простоквашино. Кроме того, в копилке актера озвучка мультфильмов "Бобик в гостях у Барбоса" (1977), "Ежик плюс черепаха" (1981), "Волк и теленок" (1984) и других. На фото: Олег Табаков вручает Андрею Звягинцеву приз за лучшую режиссуру на XIII Национальной премии в области кинематографии "Золотой орел". 2015 год.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкВсего в театре, кино, на радио и телевидении Табаков сыграл около 200 ролей. На фото: художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева РАМН, главный кардиохирург России Лео Бокерия и художественный руководитель и директор МXТ имени А.П.Чеxова Олег Табаков перед началом встречи членов правительства и администрации президента с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина. 2012 год.Художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева РАМН, академик РАМН, главный кардиохирург России Лео Бокерия и художественный руководитель и директор МXТ имени А.П.Чеxова Олег Табаков (слева направо) перед началом встречи членов правительства и администрации президента с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Всего в театре, кино, на радио и телевидении Табаков сыграл около 200 ролей. На фото: художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева РАМН, главный кардиохирург России Лео Бокерия и художественный руководитель и директор МXТ имени А.П.Чеxова Олег Табаков перед началом встречи членов правительства и администрации президента с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина. 2012 год.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкОлег Табаков удостоен многочисленных профессиональных премий и наград. Он лауреат Государственных премий СССР (1967) и России (1997), а также полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". На фото: Табаков во время вручения Российской Национальной актерской премии "Фигаро" на сцене театра имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге. 2013 год.Художественный руководитель-директор МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков во время вручения Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова ФИГАРО на сцене театра имени А.Миронова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Олег Табаков удостоен многочисленных профессиональных премий и наград. Он лауреат Государственных премий СССР (1967) и России (1997), а также полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". На фото: Табаков во время вручения Российской Национальной актерской премии "Фигаро" на сцене театра имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге. 2013 год.
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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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kaakrinolaas
Были на церемонии прощания. Возложили розы. Поклонились. Много людей. Не думал что войду во МХАТ вот так, по такой печальной причине. Мы будем помнить Его всегда.
15:50
15.03.2018
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