Путин приехал проститься с Табаковым

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым. 15 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым. 15 марта 2018

МОСКВА. 15 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин пришел проститься с народным артистом СССР, художественным руководителем МХТ имени Чехова Олегом Табаковым, скончавшимся в понедельник на 83-году жизни.

Церемония прощания проходит в четверг на исторической сцене МХТ имени Чехова в Москве. Глава государства возложил бордовые розы к гробу покойного, а затем подошел к родным Табакова и выразил им соболезнование.

Президент, поклонившись великому артисту, подошел к вдове Табакова Марине Зудиной. Путин присел рядом с ней и некоторое время с ней поговорил.

С самого утра почитатели таланта Табакова, его друзья, деятели культуры, представители власти приходят в театр, чтоб почтить память великого артиста. Церемония прощания, как ожидается, продлится до 14.00, похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище в Москве.