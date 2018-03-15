Путин приехал проститься с Табаковым

13:4615.03.2018
(обновлено: 14:21 15.03.2018)
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МОСКВА. 15 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин пришел проститься с народным артистом СССР, художественным руководителем МХТ имени Чехова Олегом Табаковым, скончавшимся в понедельник на 83-году жизни.
Церемония прощания проходит в четверг на исторической сцене МХТ имени Чехова в Москве. Глава государства возложил бордовые розы к гробу покойного, а затем подошел к родным Табакова и выразил им соболезнование.
Президент, поклонившись великому артисту, подошел к вдове Табакова Марине Зудиной. Путин присел рядом с ней и некоторое время с ней поговорил.
С самого утра почитатели таланта Табакова, его друзья, деятели культуры, представители власти приходят в театр, чтоб почтить память великого артиста. Церемония прощания, как ожидается, продлится до 14.00, похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище в Москве.
Известные деятели культуры, чиновники и обычные зрители с утра идут к зданию Московского Художественного театра имени А.П.Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером.
У центрального подъезда театра все усыпано цветами. На фото: актер, главный режиссер Московского драматического театра "СФера" Александр Коршунов.
Прощание в театре будет проходить с 9 утра до часу дня.
Гроб с телом артиста был установлен на основной сцене Московского Художественного театра.
Павел Табаков, Марина Зудина и Владимир Машков во время церемонии прощания.
Художественный руководитель театра Et Cetera, актер Александр Калягин (в центре) на панихиде.
После окончания панихиды Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с актерами Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и художником Ильей Глазуновым.
Директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова у входа в здание МХТ.
Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.