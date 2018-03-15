В Новосибирском театре музыкальной комедии рассказали о работе с Квинихидзе

НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Период работы режиссера Леонида Квинихидзе в Новосибирском театре музыкальной комедии с 2003 по 2006 год стал значимой вехой в истории театра, сообщили РИА Новости в администрации учреждения.

Кинорежиссер и сценарист Леонид Квинихидзе скончался 13 марта на 81-м году жизни в Покровской больнице в Санкт-Петербурге. Квинихидзе — советский и российский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Он режиссировал такие известные фильмы, как "Мэри Поппинс, до свидания", "31 июня", "Небесные ласточки", "Соломенная шляпка", "Крах инженера Гарина" и другие.

"В Новосибирском музыкальном театре Леонид Александрович Квинихидзе поставил мюзикл А.Журбина "Мышеловка" (2003 год), спектакль "Фигаро здесь!" (2005 год) и мюзикл-шоу М.Самойлова "Дон Жуан. Первая любовь" (2006 год). За постановку спектакля "Фигаро здесь!" он был удостоен Национальной театральной премии "Золотая Маска". Период работы Квинихидзе в Новосибирске стал серьезной вехой в развитии театра", — сообщила начальник отдела развития театра Татьяна Ильина.

Леонид Квинихидзе работал режиссером-постановщиком на киностудии "Ленфильм" (1963-1976). В 1977–1978 годах — главный режиссер и художественный руководитель Московского Государственного театра "Мюзик-холл". В 1977–1998 годах — режиссер-постановщик киностудии "Мосфильм". В 1999 году — режиссер Одесского театра музыкальной комедии. В 2000–2002 годах — главный режиссер Крымского национального музыкального театра. С 2003 по 2006 годы — режиссер в Новосибирском театре музыкальной комедии. В 2006–2008 годах — главный режиссер Санкт-Петербургского Государственного музыкального театра "Карамболь". В 2010-2011 — главный режиссер и художественный руководитель Хабаровского краевого музыкального театра.