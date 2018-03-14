Мединский вручил госнаграды деятелям культуры

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский вручил государственные и ведомственные награды актрисам Ирине Алферовой, Наталье Варлей и Светлане Немоляевой, актеру Александру Збруеву, а также модельеру Вячеславу Зайцеву.
По его словам, многие из присутствующих на церемонии были его коллегами, друзьями, учениками.
"Он всегда говорил мне, что на нас с вами возложена особая ответственность за будущее нашей культуры, за ее сохранение, развитие уникальности во всех направлениях. Я хотел бы выразить благодарность тем, кто созидает, кто о ней рассказывает", — подчеркнул министр.
Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени наградили директора Академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Елену Щербакову, актрис Ирину Алферову и Наталью Варлей; ректора Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина Бориса Любимова — орденом Почета; артиста-дрессировщика Росгосцирка Виталия Смолянца — медалью "За спасение погибавших"; помощника художественного руководителя РАМТа Елену Долгина, артистку Театра имени Маяковского Светлану Немоляеву, актриса Марию Шукшину — Почетной грамотой президента РФ.