Мединский вручил госнаграды деятелям культуры

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский вручил государственные и ведомственные награды актрисам Ирине Алферовой, Наталье Варлей и Светлане Немоляевой, актеру Александру Збруеву, а также модельеру Вячеславу Зайцеву.

"Сегодня мы присуждаем звания, включая государственные и ведомственные награды, деятелям, которые посвятили свою жизнь приумножению нашего культурного наследия. Одним из таких людей был наш современник, великий актер, выдающийся режиссер, основатель большой театральной школы, человек созидательной энергии — Олег Павлович Табаков", — сказал Мединский перед церемонией вручения наград.

По его словам, многие из присутствующих на церемонии были его коллегами, друзьями, учениками.

"Он всегда говорил мне, что на нас с вами возложена особая ответственность за будущее нашей культуры, за ее сохранение, развитие уникальности во всех направлениях. Я хотел бы выразить благодарность тем, кто созидает, кто о ней рассказывает", — подчеркнул министр.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени наградили директора Академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Елену Щербакову, актрис Ирину Алферову и Наталью Варлей; ректора Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина Бориса Любимова — орденом Почета; артиста-дрессировщика Росгосцирка Виталия Смолянца — медалью "За спасение погибавших"; помощника художественного руководителя РАМТа Елену Долгина, артистку Театра имени Маяковского Светлану Немоляеву, актриса Марию Шукшину — Почетной грамотой президента РФ.

Актрису Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Веру Алентову, гендиректора Центрального музея современной истории Ирину Великанову, артиста Владимира Винокура, художественного руководителя Академии молодых певцов Мариинского театра Ларису Гергиеву, генерального директора ВГТРК Олега Добродеева, гендиректора Московского дома моды Вячеслава Зайцева, артиста Московского театра "Ленком" Александра Збруева, артиста Малого театра Владимира Носика, поэта Илью Резника, художественного руководителя Новосибирского театра опера и балета Владимира Кехмана, артиста Театра имени Моссовета Сергея Юрского наградили нагрудным знаком министерства культуры Российской Федерации "За вклад в российскую культуру".