Режиссер Расторгуев ответил на обвинения Собчак в нарушении авторских прав

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Рекламные материалы кандидатов в президенты не являются объектом авторского права, их цитирование возможно, рассказал РИА Новости режиссер-документалист Александр Расторгуев.

Ранее кандидат в президенты России Ксения Собчак написала в Facebook , что собирается судиться с Расторгуевым из-за незаконного использования видеоматериалов с ее официального сайта. Позже сообщение с обвинениями было удалено со страницы.

По словам режиссера, российско-немецкий документальный фильм о выборах в России Еlecting Russia, завтра будет в эфире франко-немецкого канала Аrtе, также его покажут на немецком канале ZDF.

"Рекламные материалы кандидатов в президенты — свободны от авторского права и их возможно цитировать. Мы специально консультировались по этому вопросу. В этом смысле существует юридическая норма в законодательстве о выборах, мы тоже взяли и процитировали, как и многие другие в своих блогах и фильмах и указали в финальных титрах источник. Вообще не вижу проблемы", — рассказал Расторгуев.

Как думает режиссер, пост Собчак может быть фейком, он не уверен, что это мнение самой Собчак.