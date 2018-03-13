МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Создатели сериала "Игра престолов" сообщили, что в заключительном сезоне шоу погибнут многие полюбившиеся зрителям герои. Об этом пишет портал Variety.

Команда, работающая над съемками сериала, пообещала, что последний сезон не разочарует поклонников.

"Это был очень важный период в нашей жизни и карьере. Актеры были поражены не только тем, что их герои умрут, но и тем, как встретят свою смерть", — заявила старший вице-президент HBO Франческа Орси. Она рассказала, что после того, как члены съемочной группы дочитали сценарий, они аплодировали около 20 минут, при этом у всех на глазах были слезы.

Выход заключительного сезона "Игры престолов" запланирован на 2019 год. Телесериал снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие саги разворачивается на двух вымышленных континентах, где несколько аристократических родов борются за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

"Игра престолов" получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Сериал стал одним из самых популярных в истории, на его счету 38 престижных премий "Эмми".

