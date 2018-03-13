Счастливый человек: жизненный путь Олега Табакова

14:5213.03.2018
(обновлено: 16:49 13.03.2018)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Наталия Курова. Актер и режиссер Олег Табаков прожил очень счастливую жизнь, даже в преклонные лета был энергичнее, веселее, быстрее молодых, ставил перед собой амбициозные цели и добивался их во что бы то ни стало. Корреспондент РИА Новости Наталия Курова рассказывает о том, как ей довелось почти полвека наблюдать стремительный бег по жизни этого фантастического артиста.
По-настоящему счастливый человек
Мое первое интервью с Олегом Павловичем называлось "Счастливые дни счастливого человека", и это действительно было так. Олег Павлович Табаков, Лелик, как ласково называли его близкие и друзья, был поистине счастливым человеком. Он успел так много сделать для театра и своих собратьев по искусству. Больше всего в жизни любил сцену, свою профессию, и эта любовь была взаимной. Он блистал всюду, мог сыграть все.
Народный, гениальный, уникальный — мы так часто раздаем направо и налево такие слова, а ведь столь высоких званий заслуживают лишь единицы. Таким был Олег Табаков. Он был народным артистом в самом прямом смысле этого слова — его знали и любили все от мала до велика, во всем Советском Союзе. Он завоевал всю страну: услышав его голос, таяли самые суровые начальники, его улыбка сражала самых неприступных красавиц, его авторитет среди учеников был непререкаем.
Этот красивый человек, талантище, звезда как никто другой умел ценить и восхищаться талантом окружающих — артистов, музыкантов, литераторов. Сколько раз я видела, как он бежал с букетом цветов в консерваторию. Как, несмотря на свою нечеловеческую занятость, обязательно приходил на спектакль в молодой, только начинающий свою жизнь театр, чтобы поддержать, порадоваться за них.
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Премия за талант
Талант он ценил больше всего на свете — это главное, любимое его слово. И чутье на талант у Олега Павловича было особое. Он угадывал этот дар всегда и никогда не ошибался.
Да и что тут говорить, у кого еще такие ученики? Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Безруков — они сегодня звезды театра и кино, сами возглавляют собственные труппы и делают это превосходно. А как же может быть иначе? Ведь они воспитанники Олега Табакова.
А сколько режиссеров и актеров, которые не учились непосредственно на его курсе, но считают Олега Павловича своим Учителем? Скольким он помог, дал старт, поддержал? У него начинал и становился режиссером Валерий Фокин — нынешний лидер "Александринки". Он пригласил в МХТ на постановку Евгения Писарева, ныне — художественного руководителя театра имени Пушкина. Под его крылом начинали Кирилл Серебренников, Константин Богомолов…
Разве можно назвать всех, кому помог, кого поддержал, накормил, защитил, кого научил Олег Табаков! Он всех своих учеников очень любил, а как радовался их успехам, как говорил о них. Такое впечатление, что артист только и думал о том, как и чем их наградить. Придумывал премии, повышал зарплаты.
Олег Павлович первый и единственный, кто учредил свою личную премию за талант и ежегодно вручал ее покорившим его своими творениями в разных сферах культуры и искусства. И каждый раз на этих церемониях казалось, что это самые счастливые минуты его жизни.
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Замены нет
Да, Олег Табаков — тот, кого полноправно можно назвать уникальным человеком. Он стоял у истоков легендарного "Современника", был его первым директором, создал в подвале свой театр, который нынче все знают как знаменитую "Табакерку", и успел построить новую сцену для своего детища. Он сумел открыть школу для одаренных детей, которых находил по всей России, добился строительства нового здания для Художественного театра. Именно Табаков решил воздвигнуть памятник Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко, и они теперь встречают всех в Камергерском переулке.
Олег Павлович ушел — и мы осиротели. Все, кто жил рядом с ним, вместе работал, дружил, и те, кто только видел его в кино и театре. Все потому, что для каждого он был своим, каким-то близким и родным человеком.
Говорят, нет незаменимых. А вот Табакову замены нет. Когда ушел наш первый Олег — Олег Николаевич Ефремов, мы знали, что он завещал театр Табакову. Он был уверен, что на него можно надеяться и он не подведет. Так и вышло. Табаков сделал МХТ имени Чехова самым успешным и посещаемым театром.
А вот когда нас покинул и наш второй Олег — Олег Павлович Табаков, все находятся в растерянности. Кто же сможет заменить его у руля главного драматического театра страны? Где найти человека такого таланта, энергии и любви к сцене…
Подробнее о биографии Олега Табакова читайте в справке РИА Новости >>
Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей.
Первое выступление будущего народного артиста произошло на соленом озере Эльтон, где во время Великой Отечественной войны мать Табакова работала терапевтом в госпитале. Семилетний Лелик принял участие в постановке самодеятельного военного скетча. На фото: кадр из фильма "Аплодисменты, аплодисменты..." 1985 год.
Параллельно с обучением в средней школе Табаков ходил в шахматный кружок во Дворце пионеров. Именно там его заметила руководитель детского театра "Молодая гвардия" Наталья Иосифовна Сухостав и пригласила участвовать в новой постановке. С тех пор вплоть до окончания школы Табаков трижды в неделю ходил на занятия в театр и сыграл там главные роли во всех постановках. На фото: президент России Владимир Путин и Олег Табаков перед началом торжественного вечера, посвященного открытию Года литературы в России. 2015 год.
В 1953 году Табаков поступил в Школу-студию МХАТ на курс народного артиста СССР Василия Топоркова. Вместе с ним учились Евгений Урбанский, Валентин Гафт, Майя Менглет, Владлен Паулус. Самой заметной студенческой работой Табакова стала роль Хлестакова в "Ревизоре". Успехи на сцене позволили молодому артисту получать Качаловскую стипендию, которая была в два раза выше обычной. На фото: Игорь Верник и Олег Табаков в сцене из спектакля по пьесе Евгения Шварца "Дракон" в постановке Константина Богомолова в МХТ имени А.П. Чехова. 2017 год.
В 1955 году в недрах Школы-студии МХАТ появилась Студия молодых актеров, которую возглавил ученик Топоркова Олег Ефремов. Он поставил несколько дипломных спектаклей на курсе 1955 года выпуска, на котором учились Галина Волчек и Игорь Кваша, а позже, в 1957 году, на выпускном курсе, где учился Табаков. Студия и успех ее спектакля "Вечно живые", в котором Табаков начал играть в 1957 году, стали предвестниками создания театра "Современник". На фото: Олег Табаков во время вручения премии "Лица-2005" в номинации "Лицо года". 2005 год.
Основали "Современник" в 1958 году семь выпускников Школы-студии МХАТ разных лет: Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и Виктор Сергачев. Это был первый театр в стране, созданный творческим объединением единомышленников. На фото: артисты Московского художественного театра имени А. П. Чехова поздравляют Олега Табакова с 75-летием на юбилейном вечере "Признание в любви". 2010 год.
Табаков был одним из ведущих артистов "Современника". На его счету роли в спектаклях "В поисках радости", "Обыкновенная история","Всегда в продаже", "Баллада о невеселом кабачке", "Четвертый", "Назначение", "С вечера до полудня", "Декабристы" и другие. В 1968 году по приглашению театра "Чиногерны клуб" Табаков сыграл в Праге Хлестакова. На фото: Олег Табаков в роли заведующей буфетом Клавдии Ивановны в сатирической фантазии Василия Аксенова "Всегда в продаже" в постановке Московского театра-студии "Современник". 1965 год.
В 1970 году после назначения Ефремова худруком МХАТа, Табаков стал директором "Современника" и способствовал утверждению Волчек на должность главного режиссера театра. В качестве актера Табаков играл в "Современнике" вплоть до 1983 года, когда перешел во МХАТ, где был занят в спектаклях "Амадей", "Скамейка", "Кабала святош", "Горе от ума", и "Тартюф" На фото: Олег Табаков на репетиции. 1982 год.
В 1976-1986 годах Табаков выпустил два курса в ГИТИСе, ставших основой знаменитой "Табакерки". Премьерный спектакль в подвале на Чаплыгина сыграли в 1978 году. Лишь спустя шесть лет замминистра культуры подписал приказ о создании Театра-студии под руководством Олега Табакова. На фото: Олег Табаков стреляет из пушки с Нарышкиного бастиона Петропавловской крепости в честь 25-летнего юбилея "Табакерки". 2012 год.
С 1986 по 2000 год Табаков занимал пост ректора Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса. В 1992 году он основал Летнюю школу имени К.С. Станиславского в Бостоне, а в 2009 году открыл собственную Московскую театральную школу и учредил премию своего имени. На фото: Олег Табаков объявляет лауреатов учрежденной им премии. 2016 год.
С 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXАТ (с 2004 года — МХТ) имени А.П. Чеxова, с 2004 года исполнял и обязанности директора театра. Параллельно с административной работой Табаков играл в спектаклях "Копенгаген", "Последняя жертва", "Юбилей ювелира" и других. На фото: Олег Табаков поздравляет артистов после окончания премьерного спектакля "Событие" по Владимиру Набокову в постановке Константина Богомолова. 2012 год.
В России, Европе и США Табаков поставил более 40 спектаклей по произведениям Николая Гоголя, Ивана Гончарова, Александра Островского, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Нила Саймона и других драматургов. На фото: Олег Табаков с супругой актрисой Мариной Зудиной и сыном Павлом на премьере фильма Алексея Учителя "Край" в кинотеатре "Пушкинский". 2010 год.
Свою первую роль в кино Табаков сыграл еще на третьем курсе Школы-студии МХАТ, однако эта лента Михаила Швейцера "Тугой узел" пролежала на полках в запасниках порядка 30 лет. В 1960-1980-х годах он снимался в таких фильмах, как "Шумный день" (1960), "Живые и мертвые" (1963), "Война и мир" (1965-1967), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Семнадцать мгновений весны" (1972-1973), "Каштанка" (1975), "Двенадцать стульев" (1976), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979), "Полеты во сне и наяву" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987). На фото: Олег Табаков в роли Николая Ростова в фильме-эпопее "Война и мир". 1965 год.
Среди заметных работ Табакова 1990-2000-х годов фильмы "Ближний круг" (1991), "Сирота казанская" (1997), "Президент и его внучка" (2000), "Статский советник" (2005), "Поклонница" (2012), "Тот еще Карлсон" (2012), "Вечное возвращение" (2012), "Кухня. Последняя битва" (2017). На данный момент в активе Олега Павловича более 150 ролей в кино. На фото: Олег Табаков в роли Шелленберга и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица в телефильме "Семнадцать мгновений весны". 1974 год.
Олег Табаков много работал на радио и часто озвучивал мультипликационные фильмы. Особою любовь публики завоевал его кот Матроскин из историй про Простоквашино. Кроме того, в копилке актера озвучка мультфильмов "Бобик в гостях у Барбоса" (1977), "Ежик плюс черепаха" (1981), "Волк и теленок" (1984) и других. На фото: Олег Табаков вручает Андрею Звягинцеву приз за лучшую режиссуру на XIII Национальной премии в области кинематографии "Золотой орел". 2015 год.
Всего в театре, кино, на радио и телевидении Табаков сыграл около 200 ролей. На фото: художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им.А.Н.Бакулева РАМН, главный кардиохирург России Лео Бокерия и художественный руководитель и директор МXТ имени А.П.Чеxова Олег Табаков перед началом встречи членов правительства и администрации президента с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина. 2012 год.
Олег Табаков удостоен многочисленных профессиональных премий и наград. Он лауреат Государственных премий СССР (1967) и России (1997), а также полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". На фото: Табаков во время вручения Российской Национальной актерской премии "Фигаро" на сцене театра имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге. 2013 год.