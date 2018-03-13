Счастливый человек: жизненный путь Олега Табакова

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Наталия Курова. Актер и режиссер Олег Табаков прожил очень счастливую жизнь, даже в преклонные лета был энергичнее, веселее, быстрее молодых, ставил перед собой амбициозные цели и добивался их во что бы то ни стало. Корреспондент РИА Новости Наталия Курова рассказывает о том, как ей довелось почти полвека наблюдать стремительный бег по жизни этого фантастического артиста.

По-настоящему счастливый человек

Мое первое интервью с Олегом Павловичем называлось "Счастливые дни счастливого человека", и это действительно было так. Олег Павлович Табаков, Лелик, как ласково называли его близкие и друзья, был поистине счастливым человеком. Он успел так много сделать для театра и своих собратьев по искусству. Больше всего в жизни любил сцену, свою профессию, и эта любовь была взаимной. Он блистал всюду, мог сыграть все.

Народный, гениальный, уникальный — мы так часто раздаем направо и налево такие слова, а ведь столь высоких званий заслуживают лишь единицы. Таким был Олег Табаков. Он был народным артистом в самом прямом смысле этого слова — его знали и любили все от мала до велика, во всем Советском Союзе. Он завоевал всю страну: услышав его голос, таяли самые суровые начальники, его улыбка сражала самых неприступных красавиц, его авторитет среди учеников был непререкаем.

Этот красивый человек, талантище, звезда как никто другой умел ценить и восхищаться талантом окружающих — артистов, музыкантов, литераторов. Сколько раз я видела, как он бежал с букетом цветов в консерваторию. Как, несмотря на свою нечеловеческую занятость, обязательно приходил на спектакль в молодой, только начинающий свою жизнь театр, чтобы поддержать, порадоваться за них.

Премия за талант

Талант он ценил больше всего на свете — это главное, любимое его слово. И чутье на талант у Олега Павловича было особое. Он угадывал этот дар всегда и никогда не ошибался.

Да и что тут говорить, у кого еще такие ученики? Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Безруков — они сегодня звезды театра и кино, сами возглавляют собственные труппы и делают это превосходно. А как же может быть иначе? Ведь они воспитанники Олега Табакова.

А сколько режиссеров и актеров, которые не учились непосредственно на его курсе, но считают Олега Павловича своим Учителем? Скольким он помог, дал старт, поддержал? У него начинал и становился режиссером Валерий Фокин — нынешний лидер "Александринки". Он пригласил в МХТ на постановку Евгения Писарева, ныне — художественного руководителя театра имени Пушкина. Под его крылом начинали Кирилл Серебренников, Константин Богомолов…

Разве можно назвать всех, кому помог, кого поддержал, накормил, защитил, кого научил Олег Табаков! Он всех своих учеников очень любил, а как радовался их успехам, как говорил о них. Такое впечатление, что артист только и думал о том, как и чем их наградить. Придумывал премии, повышал зарплаты.

Олег Павлович первый и единственный, кто учредил свою личную премию за талант и ежегодно вручал ее покорившим его своими творениями в разных сферах культуры и искусства. И каждый раз на этих церемониях казалось, что это самые счастливые минуты его жизни.

Замены нет

Да, Олег Табаков — тот, кого полноправно можно назвать уникальным человеком. Он стоял у истоков легендарного "Современника", был его первым директором, создал в подвале свой театр, который нынче все знают как знаменитую "Табакерку", и успел построить новую сцену для своего детища. Он сумел открыть школу для одаренных детей, которых находил по всей России, добился строительства нового здания для Художественного театра. Именно Табаков решил воздвигнуть памятник Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко, и они теперь встречают всех в Камергерском переулке.

Олег Павлович ушел — и мы осиротели. Все, кто жил рядом с ним, вместе работал, дружил, и те, кто только видел его в кино и театре. Все потому, что для каждого он был своим, каким-то близким и родным человеком.

Говорят, нет незаменимых. А вот Табакову замены нет. Когда ушел наш первый Олег — Олег Николаевич Ефремов, мы знали, что он завещал театр Табакову. Он был уверен, что на него можно надеяться и он не подведет. Так и вышло. Табаков сделал МХТ имени Чехова самым успешным и посещаемым театром.

А вот когда нас покинул и наш второй Олег — Олег Павлович Табаков, все находятся в растерянности. Кто же сможет заменить его у руля главного драматического театра страны? Где найти человека такого таланта, энергии и любви к сцене…

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