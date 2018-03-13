Часть сборов фильма "Довлатов" направят на поддержку молодых писателей

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Часть собранных средств от проката фильма Алексея Германа-младшего "Довлатов" создатели картины направят на поддержку литературной премии "Лицей" имени Пушкина для молодых прозаиков и поэтов, сообщила во вторник дирекция общественных связей Первого канала.

"Довлатов" успешно завершил прокат в кинотеатрах страны. Часть средств от сборов картины "Довлатов" создатели фильма – кинокомпания "САГа" и Metrafilms совместно с Первым каналом направят на поддержку литературной премии "Лицей" им. А. С. Пушкина для молодых писателей", — говорится в сообщении.

Фильм "Довлатов" посвящен жизни и творчеству известного писателя. Он рассказывает о нескольких днях из его жизни в Ленинграде начала 70-х годов накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Предполагалось, что в кинотеатрах фильм покажут с 1 по 4 марта, однако затем по желанию зрителей прокат был продлен до 11 марта.

Как отмечает продюсер фильма Артем Васильев, слова которого приводит пресс-служба Первого канала, у фильма очень высокие показатели по сборам для авторского кино. " Надеюсь, нам удалось создать культурное событие и пробудить волну интереса к творчеству Сергея Довлатова", — сказал он.

Продюсер фильма Андрей Савельев заявил, что создатели картины рассматривают ее "не как очередной художественный фильм о жизни выдающегося писателя, а как культурное и гуманитарное явление".

"У молодых писателей 70-х и сегодняшнего времени несколько разные проблемы, но современные начинающие авторы точно так же нуждаются в поддержке и помощи", — добавил он.

Ежегодная премия "Лицей" имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов учреждена в 2017 году. Цель премии – находить и поощрять начинающих талантливых российских прозаиков и поэтов, способных внести существенный вклад в сохранение и развитие мировой художественной литературы. Призовой фонд – 4,8 миллиона рублей. Соискателями единственной в России награды для молодых авторов могут стать прозаики и поэты 15-35 лет.