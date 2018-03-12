Отреставрированную "Снежную королеву" и "Конька-Горбунка" пустят в прокат

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Студия "Союзмультфильм" покажет отреставрированные картины из "Золотой коллекции" на большом экране: первыми зрители увидят "Снежную королеву" и "Конька-Горбунка", сообщил на презентации проектов в понедельник директор студии Борис Машковцев.

"В этом году мы разработали еще одну программу — реставрация нашей "Золотой коллекции". В нашей библиотеки 1,5 тысячи проектов, снятых за историю "Союзмультфильма". Хотим вернуть на большие экраны мультфильмы "Золотой коллекции"… Сейчас в работе четыре проекта, среди которых "Снежная королева" и "Конек-Горбунок". Это то, что вы увидите на большом экране в первую очередь", — сказал Машковцев.

Крупнейшая в России студия мультипликационных фильмов "Союзмультфильм" была образована 10 июня 1936 года. "Конек‑Горбунок" Ивана Иванова-Вано вышел в 1947 году и стал первым полнометражным рисованным фильмом. "Снежная королева" Льва Атаманова (1957 год) получила несколько премий международных кинофестивалей.