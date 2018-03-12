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Культура

"Я бы платил деньги, лишь бы выйти на сцену": цитаты Олега Табакова

Сюжет:
Умер Олег Табаков (43)
17:4112.03.2018
(обновлено: 17:43 12.03.2018)
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© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкХудожественный руководитель-директор МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков во время вручения Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова ФИГАРО на сцене театра имени А.Миронова в Санкт-ПетербургеХудожественный руководитель-директор МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков во время вручения Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова ФИГАРО на сцене театра имени А.Миронова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Москве после продолжительной болезни скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков. Выдающийся актер театра и кино, педагог, воспитавший несколько поколений звезд российской сцены, славился не только ролями, но и тонкими высказываниями. РИА Новости вспоминает, что Табаков говорил о творчестве, театре и миссии учителя.

О профессии

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНародный артист РСФСР, директор театра "Современник" Олег Табаков на репетиции
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Народный артист РСФСР, директор театра "Современник" Олег Табаков на репетиции
  • "Если бы мне не давали играть, я бы сам платил деньги, лишь бы выйти на сцену".
  • "Всякое ремесло имеет свои тайны и требует таланта".
  • "Актеры делятся на исполнителей и тех, кто может что-то родить. Последних — всего только десять процентов".
  • "Я себя считаю пролетарием художественного труда".
  • "Моя гражданская позиция — чтобы актеры моего театра социально были защищены много лучше, чем другие. И в открытии новых талантов".

Об умении быть смешным

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкОснователь и художественный руководитель театра Олег Табаков
© РИА Новости / Владимир Песня
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Основатель и художественный руководитель театра Олег Табаков
  • "У меня лицо меняется от любого довеска. Я мог бы быть и клоуном, потому что умею смешить людей".
  • "Не надо бояться быть глупым, смешным, нелепым. Человек так устроен, что в нем масса интересного чаще всего остается за кругом нашего внимания".
  • "Чем раньше человек перестает ханжить и выдавать желаемое за действительное, тем лучше для него".

Об учениках

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкХудожественный руководитель и директор МXТ имени А. П. Чеxова Олег Табаков во время прогона вечера-посвящения "Вне системы" в постановке Кирилла Серебренникова к 150-летию К. С. Станиславского на основной сцене МХТ
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Художественный руководитель и директор МXТ имени А. П. Чеxова Олег Табаков во время прогона вечера-посвящения "Вне системы" в постановке Кирилла Серебренникова к 150-летию К. С. Станиславского на основной сцене МХТ
  • "Когда я провожу первые разговоры со своими студентами, я говорю им, что театр — это зона повышенного риска. Социального риска. Ты идешь в профессию, которая ничего не гарантирует".
  • "Работа над ролью — это не только заучивание текста. Думайте над ролью хотя бы 15 минут в день. Чистишь зубы — подумай, едешь в метро — подумай".
  • "Секрет педагогики прост: сколько ты тратишь на учеников времени, души, здоровья, жизни — столько получишь в результате".
  • "Очень важно не забывать тезу Владимира Ивановича Немировича-Данченко о том, что на нас жизнь не кончается".
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Культура
Комментарии
21 пользователь оставили 21 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
lenarxozu
Уходит поколение Нашего, советского, любимого кино и театра. Жаль, что новых соизмеримых талантов по пальцам пересчитать. Вечная память и земля пухом Олегу Табакову.
17:58
12.03.2018
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sergejjkmarv11
Земля пухом, талантливейший Человек!!!
18:03
12.03.2018
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