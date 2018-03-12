"Я бы платил деньги, лишь бы выйти на сцену": цитаты Олега Табакова

Художественный руководитель-директор МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков во время вручения Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова ФИГАРО на сцене театра имени А.Миронова в Санкт-Петербурге

Художественный руководитель-директор МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков во время вручения Российской Национальной актерской премии имени Андрея Миронова ФИГАРО на сцене театра имени А.Миронова в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Москве после продолжительной болезни скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков. Выдающийся актер театра и кино, педагог, воспитавший несколько поколений звезд российской сцены, славился не только ролями, но и тонкими высказываниями. РИА Новости вспоминает, что Табаков говорил о творчестве, театре и миссии учителя.

О профессии

"Если бы мне не давали играть, я бы сам платил деньги, лишь бы выйти на сцену".

"Всякое ремесло имеет свои тайны и требует таланта".

"Актеры делятся на исполнителей и тех, кто может что-то родить. Последних — всего только десять процентов".

"Я себя считаю пролетарием художественного труда".

"Моя гражданская позиция — чтобы актеры моего театра социально были защищены много лучше, чем другие. И в открытии новых талантов".

Об умении быть смешным

"У меня лицо меняется от любого довеска. Я мог бы быть и клоуном, потому что умею смешить людей".

"Не надо бояться быть глупым, смешным, нелепым. Человек так устроен, что в нем масса интересного чаще всего остается за кругом нашего внимания".

"Чем раньше человек перестает ханжить и выдавать желаемое за действительное, тем лучше для него".

Об учениках

"Когда я провожу первые разговоры со своими студентами, я говорю им, что театр — это зона повышенного риска. Социального риска. Ты идешь в профессию, которая ничего не гарантирует".

"Работа над ролью — это не только заучивание текста. Думайте над ролью хотя бы 15 минут в день. Чистишь зубы — подумай, едешь в метро — подумай".

"Секрет педагогики прост: сколько ты тратишь на учеников времени, души, здоровья, жизни — столько получишь в результате".