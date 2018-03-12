"Я бы платил деньги, лишь бы выйти на сцену": цитаты Олега Табакова

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Москве после продолжительной болезни скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков. Выдающийся актер театра и кино, педагог, воспитавший несколько поколений звезд российской сцены, славился не только ролями, но и тонкими высказываниями. РИА Новости вспоминает, что Табаков говорил о творчестве, театре и миссии учителя.
О профессии
- "Если бы мне не давали играть, я бы сам платил деньги, лишь бы выйти на сцену".
- "Всякое ремесло имеет свои тайны и требует таланта".
- "Актеры делятся на исполнителей и тех, кто может что-то родить. Последних — всего только десять процентов".
- "Я себя считаю пролетарием художественного труда".
- "Моя гражданская позиция — чтобы актеры моего театра социально были защищены много лучше, чем другие. И в открытии новых талантов".
Об умении быть смешным
- "У меня лицо меняется от любого довеска. Я мог бы быть и клоуном, потому что умею смешить людей".
- "Не надо бояться быть глупым, смешным, нелепым. Человек так устроен, что в нем масса интересного чаще всего остается за кругом нашего внимания".
- "Чем раньше человек перестает ханжить и выдавать желаемое за действительное, тем лучше для него".
Об учениках
- "Когда я провожу первые разговоры со своими студентами, я говорю им, что театр — это зона повышенного риска. Социального риска. Ты идешь в профессию, которая ничего не гарантирует".
- "Работа над ролью — это не только заучивание текста. Думайте над ролью хотя бы 15 минут в день. Чистишь зубы — подумай, едешь в метро — подумай".
- "Секрет педагогики прост: сколько ты тратишь на учеников времени, души, здоровья, жизни — столько получишь в результате".
- "Очень важно не забывать тезу Владимира Ивановича Немировича-Данченко о том, что на нас жизнь не кончается".