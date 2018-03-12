Сокровища Пальмиры: как ученые восстанавливают облик древнего города

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Анна Кочарова. Знаменитый комплекс Древней Пальмиры, раскинувшийся на территории в 15 гектаров, в последние годы не столько объект археологических исследований, сколько театр военных действий. На выставке Государственного музея архитектуры имени Щусева представлены и современные фотографии памятника архитектуры, и старинные гравюры, сделанные художниками с натуры.

Огромная фотографическая карта: Пальмира, вид сверху. Обозначено 20 объектов. Куратор выставки Ольга Корчагина рассказывает о памятнике архитектуры так, будто это ее родной город.

Она показывает границы древнего оазиса и обращает внимание на мелочи: если на карте заметна даже небольшая тень, значит, объект еще не разрушен. Если же тени нет — памятник стерт с лица земли.

"Это был полноценный город, — говорит Ольга. — В его общественной части находились большой храм, театр, главная площадь, предположительно, сенат. Дальше — жилые дома разных времен. На отдалении сохранилась замечательная, более поздняя крепость XVII века. Есть некрополь, где гробницы сами по себе очень интересные".

Центральная улица вела с юго-востока на северо-запад. Этот путь, оформленный Большой колоннадой, соединял огромный храм Бела с одной стороны и храм-усыпальницу с другой.

Символом Пальмиры стал римский театр: сцена и расположенные полукругом сиденья. Именно здесь в 2016 году выступал симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Еще в начале ХХ века тут жили люди. И только к 1930-м за пределами древнего комплекса были построены современные кварталы, куда всех переселили. Сама Пальмира стала охраняемым объектом, рядом открылся музей. В 2015 году в этом музее произошла трагедия — его директора казнили боевики.

© Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева Вход в храм Солнца в Пальмире с восточной стороны 1770 г. © Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева Вход в храм Солнца в Пальмире с восточной стороны 1770 г.

Восстановить облик древнего города, хотя бы мысленно, художники пытались давно. Возможно, после того, как тут начались раскопки. Гравюры с "дорисованными" развалинами тоже представлены на выставке в Музее архитектуры.

"В историческом разделе мы показываем материал, фиксирующий состояние памятника в XVIII-XIX веках, а также реконструкции. Авторы гравюр достраивали объекты. Эти реконструкции достаточно оправданны, но назвать их научными нельзя, — рассказывает куратор Ольга Корчагина. — Другое дело — 3D-реконструкция Древней Пальмиры, созданная Институтом истории материальной культуры РАН совместно с коллегами. Это самая подробная модель всего старого города".

"Вся эта территория была заснята с воздуха за три вылета, — продолжает Ольга. — Затем съемки объединили, и они полностью фиксируют состояние архитектурно-археологического комплекса в 2016 году, между двумя захватами. Погрешность — 10 сантиметров по горизонтали и 15 по вертикали. По этой модели можно восстановить то, что еще недавно было в Пальмире".

Впрочем, пока о восстановлении Пальмиры речи нет: до сих пор на этой территории идут военные действия, а обследование памятника ЮНЕСКО — серьезная научная работа. "Архитектура этого города крайне интересна, — говорит куратор Ольга Корчагина. — Она воплощает сущность города, который стоит на границе западной и восточной культур. И этот синтез проявляется во всем".