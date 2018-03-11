РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску хореографу Мариусу Петипа

15:2411.03.2018
(обновлено: 15:48 11.03.2018)
01810
© Фото : Администрация Санкт-ПетербургаНа здании Вагановки открыта мемориальная доска Мариуса Петипа. 11 марта 2018На здании Вагановки открыта мемориальная доска Мариуса Петипа. 11 марта 2018
© Фото : Администрация Санкт-Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Мемориальную доску в честь 200-летия великого балетмейстера Мариуса Петипа открыли в воскресенье на здании Академии Русского балета имени Вагановой на улице Зодчего России в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

Сцена из балета Дочь фараона в Мариинском театре
© Фото : Public domain
Самый русский француз: как Мариус Петипа прославил наш балет
В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяк, ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе.

По словам губернатора, памятная доска на здании прославленного Вагановского училища – знак признательности и уважения, дань памяти великому человеку, который всем сердцем любил Россию и прославил русский балет. В Петербурге великий хореограф поставил более 70 спектаклей, среди которых – известные на весь мир "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Баядерка", "Раймонда".

"Мариус Иванович воспитал целую плеяду замечательных танцовщиков и балерин. Роль Мариуса Петипа в развитии русского балета настолько велика, что решение о праздновании его юбилея было принято на самом высоком уровне, указом президента России", — отметил Полтавченко, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что события, приуроченные к юбилею балетмейстера, пройдут в разных городах России, причем большая часть – в Петербурге, где Петипа прожил 60 лет. В частности, запланированы выставки, спектакли и конференции. В настоящее время ведутся работы по реставрации надгробия Мариуса Петипа в Александро-Невской лавре.

Международный культурный форум в этом году также пройдет под девизом юбилея великого балетмейстера. Главным его событием станет открытие сквера в честь Мариуса Петипа неподалеку от Мариинского театра.

Балерина на сцене. Архивное фото
© Depositphotos / evgenyataman
Путин приветствовал участников фестиваля "Посвящение Мариусу Петипа"
Мариус Иванович Петипа — французский и российский солист балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог. Родился 11 марта 1818 года в Марселе в семье французского артиста балета и хореографа Жана-Антуана Петипа и драматической актрисы Викторины Морель-Грассо. В молодости гастролировал с отцом, выступая во Франции, США и Испании.

В 1847 году Петипа по приглашению российских властей приехал в Санкт-Петербург. Его дебют состоялся на сцене Петербургского Большого (Каменного) театра. В том же году дебютировал в качестве балетмейстера. После этого работал в России — сначала как солист балета и педагог, с 1862 года — как балетмейстер. С 1869 по 1903 годы занимал должность главного балетмейстера. В 1894 году получил российское подданство. Мариус Петипа скончался в Гурзуфе 1 (14) июля 1910 года. Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга.

© Фото : Администрация Санкт-Петербурга На здании Вагановки открыта мемориальная доска Мариуса Петипа. 11 марта 2018
© Фото : Администрация Санкт-Петербурга
На здании Вагановки открыта мемориальная доска Мариуса Петипа. 11 марта 2018
Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена