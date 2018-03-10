Путин назвал главный критерий вручения премии BraVo

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям первой церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo, отметив, что основным критерием ее вручения является зрительская оценка мастерства номинантов.
Как отметил Путин, такой подход позволит определить наиболее одаренных и любимых публикой лауреатов как в области классической, так и популярной музыки. С его помощью премия займет достойное место в календаре значимых событий в международной культурной и общественной жизни.
Путин сообщил, что этот перспективный творческий проект призван объединить на лучших концертных площадках Москвы талантливых артистов из разных стран и внести весомый вклад в развитие гуманитарных связей на евразийском пространстве.
Премия BraVo вручается в области популярной музыки и классического искусства. Всего на премии представлено 24 номинации — 12 в области популярной музыки и 12 в сфере классического искусства, а также специальные номинации от оргкомитета премии BraVo. Гала-концерты пройдут в Москве 10 и 11 марта.