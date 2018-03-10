Путин назвал главный критерий вручения премии BraVo

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям первой церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo, отметив, что основным критерием ее вручения является зрительская оценка мастерства номинантов.

"Дорогие друзья! Приветствую вас на первой церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo… Важно, что основным критерием вручения премии BraVo избрана зрительская оценка исполнительского мастерства номинантов", — говорится в телеграмме , опубликованной на сайте Кремля.

Как отметил Путин, такой подход позволит определить наиболее одаренных и любимых публикой лауреатов как в области классической, так и популярной музыки. С его помощью премия займет достойное место в календаре значимых событий в международной культурной и общественной жизни.

Путин сообщил, что этот перспективный творческий проект призван объединить на лучших концертных площадках Москвы талантливых артистов из разных стран и внести весомый вклад в развитие гуманитарных связей на евразийском пространстве.

"Уверен, что церемония пройдет в теплой, дружеской атмосфере, станет настоящим праздником для участников и гостей. Поздравляю лауреатов премии с успехом. Желаю всем присутствующим ярких, незабываемых впечатлений", — добавил Путин.

Премия BraVo вручается в области популярной музыки и классического искусства. Всего на премии представлено 24 номинации — 12 в области популярной музыки и 12 в сфере классического искусства, а также специальные номинации от оргкомитета премии BraVo. Гала-концерты пройдут в Москве 10 и 11 марта.