"Современник" начал разбирательство по ситуации с Ефремовым в Самаре

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Директор театра "Современник" Игорь Попов заявил РИА Новости, что в театре начали выяснять обстоятельства ситуации с актером Михаилом Ефремовым на гастролях в Самаре.

Ранее ряд пользователей соцсетей рассказал, что начало спектакля "Не становись чужим" в Самаре задержали из-за того, что актер Михаил Ефремов опоздал, в конце концов он появился на сцене в состоянии сильного алкогольного опьянения, путал слова, а также нецензурно выражался в адрес зрителей. Попов ранее говорил, что в субботу с артистами будет разбираться в ситуации на гастролях в Самаре.

"Мы начали разбираться, — сказал агентству Попов. — Я звонил руководителям культуры Самарской области. Для того чтобы принять взвешенное решение, необходимо в том, что случилось на гастролях, разобраться как следует, а не пользоваться сообщениями в соцсетях и слухами".

В субботу врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов написал на своей странице в соцсети Facebook, что считает "выходку" Ефремова на гастролях "безобразной" и надеется, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой.