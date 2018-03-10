Глава Самарской области назвал Ефремова грубияном

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отказался комментировать скандал в местном театре оперы и балета и назвал Михаила Ефремова "грубияном".

"Ну что я буду каждого грубияна комментировать? Разберутся здесь люди. Есть, кому заниматься", — заявил Азаров радиостанции "Говорит Москва".

По словам чиновника, врио министра культуры Самарской области в курсе данного инцидента.

"Министр культуры есть, я знаю, что у него уже есть обращения и жалобы граждан. Он занимается этим", — отметил Азаров.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что спектакль "Не становись чужим", в котором Ефремов исполняет главную роль, был задержан более чем на 30 минут. Как пишут интернет-пользователи, в ответ на просьбы зрителей произносить реплики громче артист стал делать замечания залу и употреблять нецензурную лексику. По словам очевидцев, в момент инцидента Ефремов был пьян.

Как заявил сам Ефремов, на сцене Самарского театра оперы и балета он был абсолютно трезв.

Директор театра "Современник" Игорь Попов пообещал разобраться в ситуации.