В Петербурге умер основатель рок-группы "Внезапный сыч"

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Основатель рок-группы "Внезапный сыч" Кирилл Спечинский скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на странице коллектива в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня в реанимации умер Кирилл (Кеша) Спечинский, основатель и композитор питерской группы "Внезапный сыч", — говорится в записи.

Музыканту было 52 года. Причины смерти не называются.

Группа "Внезапный сыч" была создана в 1988 году. Спечинский был композитором и автором текстов, выступал в роли вокалиста и гитариста музыкального коллектива.