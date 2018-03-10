На Дальнем Востоке стартует программа по развитию театрального искусства

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 мар — РИА Новости. На Дальнем Востоке начинается реализация масштабной программы по развитию театрального искусства, поддержанная президентом. О ее начале объявил народный артист России Евгений Миронов в субботу в Южно-Сахалинске.

"Дальний Восток сегодня очень важная территория не только в экономическом и геополитическом плане, но и в культурном. Поэтому настало время бросить усилия на развитие еще и театрального направления", — сказал Миронов журналистам.

Среди мероприятий программы: проведение фестивалей театров малых городов, фестиваля дальневосточного региона, обменных гастролей, совместных творческих проектов, фестиваля театров тихоокеанского региона, включая Китай, Южную Корею и КНДР, Японию, целевые наборы дальневосточников в лучшие театральные вузы страны.

"Начать бы мы хотели, не откладывая, и первым мероприятием, которое пройдет с 3 по 10 декабря 2018 года, станет фестиваль "Территория Сахалин" — это будет фестиваль-школа современного искусства. Главная задача — показать, как лучшие традиции русского искусства соединяются с новыми художественными методами", — пояснил Миронов.

В рамках фестиваля современный российский режиссерский театр представит спектакль "Гроза" Государственного театра Наций с участием Юлии Пересильд, спектакль-концерт "Ван Гог. Письма брату" камерного ансамбля "Солисты Москвы" Юрия Башмета, "Наше все" — моноспектакли по "Чехову". Мероприятия пройдут не только в Южно-Сахалинске, но и в Долинске, Корсакове, Невельске и Холмске.

Европейский спектакль будет представлен спектаклем-квестом, который играют в квартирах, зрители будут непосредственными участниками событий. Современный танец будет представлен спектаклем екатеринбургской труппы "Провинциальные танцы". Для детей будет представлен лауреат "Золотой маски" спектакль "Алиса" Красноярского ТЮЗа.

В рамках образовательной программы фестиваля на Сахалин приедут студенты и выпускники мастерской Дмитрия Брусникина Школы-студии МХАТ. Они покажут свою премьерную работу "Маяковский", сообщил Миронов.

Музей современного искусства и Василий Церетели представят экспозицию, которая, скорее всего, будет посвящена пути Антона Чехова на Сахалин.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко отметил, что такие события для региона нужны и важны.

"Это поднимет культурный пласт области. Живущие здесь люди должны понимать, что Сахалин — это не место, где можно просто заработать денег, пенсию и уехать, а вся культурная жизнь — в центре. Такое сознание нужно переворачивать", — сказал Кожемяко.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сказал, что государству важно полицентричное развитие региона, в том числе и в культурном смысле. Поэтому во всех регионах Дальнего Востока постепенно будут проводиться такие культурные мероприятия.