САМАРА, 10 мар — РИА Новости. Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов считает поведение актера Михаила Ефремова на гастролях в местном театре оперы и балета "безобразным" и надеется, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед публикой.

"На спектакле был как обычный зритель. Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой", — написал Филиппов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что спектакль шел на коммерческой основе, к его организации областной Минкульт не имеет никакого отношения.

Ранее в соцсетях появилось несколько сообщений, из которых следовало, что спектакль "Не становись чужим" театра "Современник", который дает гастроли в Самаре, задержали из-за того, что Михаил Ефремов опоздал. По словам пользователей, актер появился на сцене в состоянии сильного алкогольного опьянения, путал слова, а также нецензурно ругался.

Директор театра Игорь Попов пообещал разобраться в ситуации. По его словам, беседа с артистами труппы запланирована на субботу.

Сам Михаил Ефремов, комментируя инцидент, заявил, что спектакль был непонятен для самарской публики. Он также добавил, что во время выступления был совершенно трезв.